Психолог рассказала о положительных моментах взаимодействия с ИИ

Дипломированный психолог Анастасия Валуева рассказала о положительных моментах во взаимодействии с искусственным интеллектом.

В беседе с ОТР эксперт отметила, что в моменты острого стресса, паники, бессонницы, когда нет возможности поговорить с живым человеком или психологом, бот может стать временным собеседником, которому можно выговориться.

По словам специалиста, также общение с чат-ботом можно рассматривать как некую тренировку разговоров перед походом к психологу.

«Некоторым людям сложно начать говорить о своих проблемах, и бот может быть именно таким тренажёром для формулирования того, что беспокоит», — добавила эксперт.

Ранее практикующий психолог Елена Лосева в беседе с «Радио 1» заявила, что к выгоранию склонны люди социальных профессий.