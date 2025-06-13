Почему наши зрачки расширяются, когда мы возбуждены

В любовных романах расширенные зрачки — верный знак страсти, а в интернете советуют присмотреться к глазам, чтобы понять, нравишься ли ты кому-то. Но что говорит наука?

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Исследования подтверждают: зрачки действительно увеличиваются при возбуждении, но причины сложнее, чем кажется. Статья, опубликованная в Sexual Behavior , раскрывает, как зрачки реагируют на эмоции, и показывает, что они могут рассказать не только о любви, но и о многом другом — от страха до интереса к математике.

Что такое зрачок и как он работает:

Зрачок — это черное отверстие в центре глаза, через которое свет попадает на сетчатку, формирующую изображение. Его размер (2–4 мм в ярком свете, 4–10 мм в темноте) регулируют две мышцы радужки. Одна, похожая на сфинктер, сужает зрачок под влиянием парасимпатической нервной системы — она активна, когда мы отдыхаем. Другая, на краю радужки, расширяет зрачок, когда включается симпатическая нервная система, отвечающая за реакции вроде «бей или беги».

«Зрачки — это окно в наше подсознание, отражающее эмоции и состояния», — говорит доктор Сара Линдберг, нейроофтальмолог из Университета Кембриджа.

Почему зрачки расширяются

Зрачки увеличиваются по двум причинам. Первая — активация симпатической системы, которая готовит нас к действиям: сражаться, бежать, есть, размножаться или реагировать на психоактивные вещества. Вторая — отключение парасимпатической системы, когда мы фокусируемся, например, решая задачу.

Мета-анализ 1274 человек показал, что зрачки мужчин расширяются на эротические образы женщин. У женщин реакция менее предсказуема: зрачки женщин реагируют на оба пола.

«Женские зрачки более вариативны, что усложняет интерпретацию», — отмечает Линдберг.

Привлекательность больших зрачков

Исследование 60 молодых людей (18–26 лет), опубликованное в журнале Psico, выявило, что зрачки диаметром 5 мм считаются самыми привлекательными, особенно при ярком свете, где такой размер необычен. Это может быть связано с интимной обстановкой в полумраке. В эпоху Возрождения итальянки использовали белладонну (Atropa belladonna), чтобы расширить зрачки для соблазнительного вида, несмотря на риск отравления. Сегодня атропин из этого растения безопасно применяют в офтальмологии.

«Большие зрачки подсознательно ассоциируются с возбуждением или доверием», — говорит доктор Эмма Кларк, соавтор исследования.

Другие причины

Зрачки расширяются не только от страсти. Окситоцин, гормон доверия, усиливает их реакцию на эмоции, помогая улавливать социальные сигналы. Синхронное расширение зрачков у двух людей связано с лучшей командной работой и притяжением — это называют «мимикрией зрачка». Лекарства (Риталин, Ксанакс) и болезни (глаукома, неврологические расстройства) тоже вызывают мидриаз (длительное расширение). Эмоции вроде страха, боли или интереса к музыке и задачам также увеличивают зрачки. Также эксперимент, опубликованный в журнале Sage показал, что зрачки расширяются на 0,2–0,5 мм при решении математических задач.

Зрачки раскрывают эмоции, которые мы не контролируем, помогая понять чувства других. Расширение зрачков не всегда значит влюбленность — это может быть страх, интерес или реакция на свет.