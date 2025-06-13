Мужчина на шее: должна ли женщина содержать партнера

В идеальной картине мира многих женщин они, подобно феям, погружены в негу, спокойствие, умиротворение. О чем тревожиться? Ведь заботливые и внимательные мужчины взяли ответственность за их благополучие. Реальность же совсем другая. Женщина много работает, ведет хозяйство, управляется с детьми и кучей разных дел. А ее мужчина периодически капризничает, просится к жене «на ручки». Или без спроса взбирается ей на шею и располагается с удобствами. Почему так происходит и как выйти из этой неприятной ситуации, рассказала практикующий психолог Алла Занимонец.

Случай из практики

Ольга познакомилась с Василием на сайте. Через два дня переписки мужчина спросил, куда можно прислать цветы. И вскоре к офису Ольги подъехал курьер с букетом больше его самого. Еще через неделю Василий пригласил Ольгу в самый лучший ресторан их города. Она так волновалась при встрече, что практически не ела, так что щедрость кавалера осталась невостребованной.

Но сердце девушки растаяло. Спустя пару месяцев они стали жить вместе в съемной квартире Василия. Ольга неплохо зарабатывала и с удовольствием тратила свои деньги на уют в доме и качественные продукты. Василий говорил, что он неприхотлив, поэтому рвение партнерши не заслужило его особенного одобрения и благодарности.

Спустя время Василий попросил Ольгу взять кредит на свое имя. Поскольку почему-­то ему не дадут и вообще — «мы семья!». Ольга растерялась, но решилась помочь любимому. «Трудности бывают у всех, я верная подруга, на меня можно положиться» — так она рассудила и попросила своих родителей выручить деньгами. Где и кем работает Василий, она точно не знала. «Какой-­то бизнес» — вот и вся информация.

Следующий год «семью» содержала Оля. Ее избранник жаловался на неблагоприятные обстоятельства, партнеров, рухнувший рынок. Однажды она случайно встретила Василия в кафе с незнакомкой. Он держал ее за руку, что-­то шептал на ухо. Ольга не смогла найти в себе силы подойти, а дома, когда мужчина вернулся, услышала:

«Это не то, что ты подумала».

У Ольги был давний опыт психотерапии. Она вспомнила, как обсуждала с психологом тему поглощения в отношениях, тревожный тип своей привязанности. Девушке хватило сил оценить реальность, проанализировать то, что на самом деле происходит в ее отношениях с Василием, собрать вещи, уехать и начать новый этап своей жизни. Долг родителям ей пришлось выплачивать самостоятельно.

Такой тип мужчин, как Василий, предпочитает находить самоотверженных женщин. В начале отношений пускать пыль в глаза, создавать образ надежного парня, не прояснять то, чем и как зарабатывает на жизнь, и далее жить в свое удовольствие, опираясь на безотказность своей удобной подруги. Женщин, подобных Ольге, тянет спасать мужчин. А раз так, они бессознательно выбирают проблемных. И убеждены, что любовь им следует заслужить.

Карьера раздора

Нередко случается так, что карьерный путь пара начинает вместе. Допустим, они ровесники и после окончания вуза имели общие цели, задачи, схожие амбиции. Прошли годы, рост одного (и часто это женщина) продолжается, а у другого остановился.

Мужчине достаточно того, что уже произошло на его профессиональном пути. Однажды заработки супругов начнут отличаться. А также цели и задачи — то есть все то, что когда-­то цементировало пару. В таких случаях успех жены нередко вызывает в мужчине зависть, злость, ощущение себя неполноценным. Если не решиться на честный, открытый диалог, последствия карьерного рывка женщины могут оказаться плачевными.

На семейных консультациях я как психолог часто сталкиваюсь с тем, что мужчина обесценивает профессионализм жены и это является способом его защиты. Он не только не поддерживает, но упреками, насмешками вызывает в партнерше чувство вины. Или замыкается, отстраняется от семейных забот. В итоге женщина берет на себя полное финансовое обеспечение семьи.

Но поскольку ни в одной культуре мира альфонсы не являются социально одобряемыми персонажами, мужчина ощущает свое унизительное положение. И тогда появляется алкогольная зависимость как способ изменить реальность хотя бы в своей собственной голове. Или проявляется агрессивность — как способ разрядить свою внутреннюю тревогу.

В таких случаях помогает психотерапия или как минимум откровенный разговор супругов. Можно спросить, в каком направлении мужчина собирается двигаться. Спокойно и внимательно выслушать ответ, не забывая, что вы жена, а не его мать, не учительница, не наставник.

Если вы услышите «не знаю, сейчас хорошей работы нет, а на плохую я не согласен, не дави на меня, отстань», то дело плохо. Мужчина или в депрессии, или проявляет безответственность. Возможно, ему не хватает смелости шагнуть в новое, освоить, попробовать, рискнуть. Одним словом, выйти из комфортной комнаты. Возможно, он панически боится неудачи, поэтому выбирает «замереть».

В такой парадигме гарантированно избежишь поражений. Но и побед тоже…

Если мужчина упрямо повторяет, что его цель на ближайшие десять лет лежать на диване, отдыхать, то стоит самой решить, надо ли идти вместе дальше и продолжать нести на шее мужа.

Положительное развитие событий предполагает «пробуждение» мужчины, осознание им сложности семейной ситуации. Тогда он идет на доверительный разговор, проявляет уязвимость, делится своими опасениями. И все же решается слезть с шеи жены и начать зарабатывать. Подбодрите его! В конце концов, когда вы женились, то собирались быть вместе и в горе, и в радости.

Точка опоры

Еще один поворот событий, когда ваш мужчина и хочет, и может, и полон желаний профессионально расти, но обстоятельства действительно испытывают вашу пару на прочность.

Еще одна история. Михаил ушел из найма, поскольку его руководитель отказался от прежних обещаний повысить зарплату и должность. Условия казались молодому человеку неподходящими. Следующие три месяца после увольнения Михаил просидел дома. Алина, его жена, утром готовила завтрак, отводила сына в садик и бежала на работу.

Она не торопила Михаила, не донимала расспросами, не давала советов. Она сама хорошо зарабатывала, у семьи была финансовая подушка, так что причин тревожиться девушка не видела. Зная характер мужа, его профессионализм, ответственность и целеустремленность, Алина верила в то, что он найдет правильное решение. Порой она верила в своего мужчину даже больше, чем он сам.

В итоге Михаил скооперировался с давним товарищем, открыл ИП по «елочному» бизнесу. Искусственные елки разлетелись перед Новым годом как горячие пирожки и, как ни странно, продолжали продаваться и весной, и даже летом.

Через три года Михаил купил большой участок земли в Подмосковье и начал строительство дома. Это была давняя мечта его жены, о которой она лишь иногда упоминала. Позже Миша часто повторял, что, если бы не мудрое поведение супруги в тот сложный период, у него ничего не получилось бы.

Не обесценивайте своего мужчину

Гарантированно подрежет мужчине крылья сравнение с другими не в его пользу. Насмешки, обесценивание, подчеркивание его неудач, выражение недовольства, претензий через триггерное «ты должен!».

Позиция женщины «сверху». Когда она начинает распоряжаться финансами, не советуясь с мужем. И даже подчеркивая незначимость его мнения. Выбор поведения «я сама!» влияет на усиление выученной беспомощности мужа.

При временных трудностях помните, что нет ничего зазорного в том, что вы зарабатываете больше. В конце концов, главное — это сумма дохода семьи, а не то, сколько руб­­лей конкретно принесли вы или он.

Определите для себя (!) дедлайн выхода мужчины из зоны комфорта. Допустим, работаете только вы и вас это не устраивает. Решите для себя: «Через три месяца оценю ситуацию. До этого времени не собираюсь думать на эту тему».

Сообщайте мужчине о тратах на семью в конкретных цифрах. Вы удивитесь, но большинство считают ежемесячные расходы значительно меньше, чем они есть на самом деле. Это происходит тогда, когда женщина берет на себя оплату счетов, страховок, продуктов и прочего.

И последнее: если в системе вашей жизненной ценности есть мужчина, любовь к нему, то удержитесь в рамках уважения и сопереживания. Верьте в ресурс своего партнера.