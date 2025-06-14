Психотерапевт дал несколько советов, как завести друзей

По словам эксперта, восстанавливать старые контакты проще, чем искать новые. Но есть и другие пути.

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Восстанавливать старые контакты проще, чем искать новые. Об этом РИАМО рассказала врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина. Но есть и другие пути.

«Если вы чувствуете потребность в общении, но не знаете, с чего начать, первым шагом может стать возвращение к собственным интересам. Попробуйте записаться на курсы, заняться хобби или присоединиться к тематическим группам. Это поможет не только разнообразить досуг, но и познакомиться с людьми, близкими по духу», — сказала Крашкина.

Специалист добавила, что современные технологии могут быть полезным инструментом для новых знакомств.

«Сегодня много платформ, где собираются люди с похожими увлечениями. Там проще начать разговор, потому что уже есть общая тема. Главное — быть открытым: улыбка, интерес к собеседнику и готовность слушать помогают установить контакт», — подчеркнула специалист.

Крашкина отметила, полезно не только заводить новые знакомства, но и возвращаться к старым.