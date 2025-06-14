Эксперт рассказала, как избавиться от стресса перед важным выступлением

Педагог по речи школы Первого канала, телеведущая Ангелина Грохольская в эфире радио Sputnik рассказала, как избавиться от стресса перед важным выступлением, переговорами или собеседованием.

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Страх перед незнакомой аудиторией испытывают практически все, поэтому не стоит упрекать себя за такие эмоции. Необходимо хорошо подготовить речь, продумать структуру выступления, прописать возможные вопросы и ответы на них, проработать как можно больше информации по заданной теме. Кроме того, важно улыбаться и устанавливать зрительный контакт даже во время простой беседы.

В рамках ежедневных репетиций можно выбирать тему и говорить о ней в течение одной-двух минут, желательно перед близкими и друзьями. Постепенно стоит увеличивать время и сложность темы. Также телеведущая Грохольская посоветовала практиковать речь перед зеркалом, следя за мимикой и жестикуляцией, записывать свою речь на телефон или камеру и затем анализировать. А еще важно следить за дыханием. Успокоиться и собраться помогут глубокие медленные вдохи и выдохи, дыхательные упражнения.