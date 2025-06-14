Эксперт рассказала, как избавиться от стресса перед важным выступлением
Педагог по речи школы Первого канала, телеведущая Ангелина Грохольская в эфире радио Sputnik рассказала, как избавиться от стресса перед важным выступлением, переговорами или собеседованием.
Страх перед незнакомой аудиторией испытывают практически все, поэтому не стоит упрекать себя за такие эмоции. Необходимо хорошо подготовить речь, продумать структуру выступления, прописать возможные вопросы и ответы на них, проработать как можно больше информации по заданной теме. Кроме того, важно улыбаться и устанавливать зрительный контакт даже во время простой беседы.
В рамках ежедневных репетиций можно выбирать тему и говорить о ней в течение одной-двух минут, желательно перед близкими и друзьями. Постепенно стоит увеличивать время и сложность темы. Также телеведущая Грохольская посоветовала практиковать речь перед зеркалом, следя за мимикой и жестикуляцией, записывать свою речь на телефон или камеру и затем анализировать. А еще важно следить за дыханием. Успокоиться и собраться помогут глубокие медленные вдохи и выдохи, дыхательные упражнения.