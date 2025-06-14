Как блогинг помогает преодолевать психологические барьеры и страхи

Интернет-сообщество во всем мире 14 июня отмечает день блогера. До сих пор отношение к блогерству у многих людей неоднозначное - от неприятия и осуждения публикуемого контента до признания его очевидной пользы. Тем не менее количество блогеров растет, и далеко не все из них изначально настроены на деньги и славу. Специалист Московской службы психологической помощи департамента труда и социальной защиты населения Екатерина Игонина рассказала "РГ" о блогинге и его целях, а также о возможностях для личностного развития, которые он дает каждому человеку.

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Я бы в блогеры пошел… Что это такое?

Блогинг - это процесс создания и ведения своего онлайн-дневника (блога). Это может быть интернет-дневник на одной из специализированных платформ ("Дзен", "Пикабу"), профиль в социальной сети или личный сайт. По сути, блогинг - это деятельность, которая направлена на привлечение заинтересованной аудитории путем регулярной публикации контента. Блоги могут быть личными, основная цель которого - самовыражение, или коммерческими - они направлены на освещение деятельности и рекламу продукции и услуг какой-либо организации.

Почему ведут блоги?

Для большинства обычных пользователей блог, прежде всего, - возможность активного общения со множеством других, самых разных людей: в том числе единомышленников по увлечениям или взглядам. Достигший популярности личный блог вполне способен быть дополнительным или основным источником дохода.

Профессионалам своего дела и компаниям блог помогает находить клиентов, партнеров и нанимателей, делиться своим экспертным мнением и опытом, а также расширять бизнес.

Особой популярностью пользуются странички известных личностей: певцов, актеров и представителей шоу-бизнеса. Как правило, они нужны не только для общения с поклонниками, анонсов мероприятий и освещения некоторых моментов личной жизни. Селебрити, равно как и другие блогеры, охотно публикуют в своих аккаунтах рекламу, приносящую немалую прибыль.

И, конечно же, блоги есть у официальных лиц, политиков, представителей власти и чиновников разного уровня. Обычно они содержат информационные материалы, новости и освещение сферы деятельности того, кому принадлежат. В основном такие рабочие интернет-дневники ведут пресс-службы руководителей.

Какую пользу приносит ведение блога

Творческое самовыражение,

Приобретение знаний, развитие новых умений и навыков,

Возможность делиться собственными мыслями, жизненным опытом и полезной информацией,

Расширение круга общения,

Повышение самооценки, самоценности и уверенности в себе,

Обретение близких по духу людей,

Эмоциональная поддержка.

И все же перечисленные преимущества - своего рода лишь верхушка айсберга. На самом деле, кажущееся некоторым "пустое" занятие блогерством как психологическое явление - многогранный феномен, затрагивающий ряд личностных и социальных аспектов. И далеко не для всех они очевидны.

Самопознание

Ведение личного дневника помогает лучше понять себя, свои мысли и чувства, мотивы поступков и причины складывающихся ситуаций. И без разницы, делаются ли эти публикации на бумаге или в интернете: регулярное выражение своих суждений и переживаний помогает глубокому самоанализу и рефлексии. Один нюанс - быть абсолютно искренними с другими могут лишь самые смелые. И в качестве бонуса таким смельчакам - столь же непредвзятые, порой категоричные, но честные и помогающие работе над собой комментарии.

Снятие стресса и эмоционального напряжения

Во времена кризисов и волнений, когда "грузить" родных и друзей не хочется, а психологи не всегда и всем доступны, выражение своих мыслей и чувств через блог - отличный вариант психотерапии. Такой способ "выговориться" снижает уровень стресса, а заодно - при наличии лояльной аудитории - помогает получить поддержку.

Развитие эмпатии, умения понимать мысли и поступки других

Чем активнее общается блогер со своими подписчиками, тем больше он узнает о людях, тем лучше разбирается в человеческих характерах и мотивах. Это делает его более расположенным к окружающим, а также менее категоричным в суждениях. Лучшая информированность о реальной, а не только виртуальной жизни способствует развитию эмпатии блогера, его умению уважать мнения других, а также делает интересным собеседником и хорошим человеком.

Преодоление психологических барьеров и страхов

Появление личного аккаунта и налаживание отношений с аудиторией помогает справляться с личными трудностями: например, с синдромом самозванца и перфекционизмом, прокрастинацией и негативным мышлением. Также ведение блогов и влогов (так называют видеоконтент) нередко избавляет их автора от страха неудачи, боязни выступлений, возрастных, культурных или статусных социальных преград.

Осознание чувства принадлежности к обществу, переосмысление прежних жизненных установок

Для некоторых интернет-общение по ряду причин - важнейшая форма связи не только с другими людьми, но и со всем миром. В таких случаях блог - лучший способ ощутить себя частью чего-то большого и значимого, мешающего 24/7 чувствовать себя одиноким и никому не нужным. Создание и ведение честного блога порой не только меняет род деятельности, место проживания, смысл и цели жизни, но и помогает человеку обрести свое истинное предназначение.

На самом же деле...

...Блогерство - это отражение мировоззрения и жизни человека, а также обязательно - его плодотворной деятельности. Только такие блоги по-настоящему увлекательны и актуальны в течение многих лет. И именно такие ресурсы помогают как владельцу блога, так и его подписчикам сделать свой внутренний, да и внешний, мир лучше. А вот отражение безделья, зависти, глупости, хвастовства и душевной пустоты, увы, редко пользуются как популярностью и пониманием, так и продолжительным вниманием.

Справка "РГ"

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