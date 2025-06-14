Психолог назвала техники, которые избавят от стресса на рабочем месте

Это избавит вас от стресса на рабочем месте! Психолог назвала важные техники
Если на работе вы систематически доходите до стресса, то вам пригодится набор рекомендаций от психолога, объясняющего, как при помощи простых упражнений переключаться с эмоций на физические ощущения.
Чтобы отвлечься от стресса на рабочем месте, надо переключаться с эмоций на телесные ощущения, рассказала «Москве 24» кандидат психологических наук и преподаватель психологии Софья Сулим.
Для этого нужно, например, использовать массажные или «игольчатые» мячики. Так как на руках, и особенно на ладонях, находится множество зон с нервными окончаниями. Их легко стимулировать, взяв такой мячик в руки. После того, как вы покатаете его в руках, сознание автоматически переносит фокус с мыслей и эмоций на тело. Если никаких массажных приспособлений у вас с собой нет, можно просто хорошенько растереть ладони и пальцы, помассировать их с обеих сторон.
Это также позволит активировать точки, которые связаны с разными участками организма. В результате стресс равномерно распределится по всем зонам, а не будет сконцентрирован в одной, и от этого станет легче. Такую технику Софья Сулим рекомендует выполнять до тех пор, пока не появится ощущения спокойствия.
Те, кто работают в офисе, могут избавиться от стресса, проведя небольшую уборку на рабочем месте.
«Уберетесь на своем рабочем столе, от этого чувство контроля постепенно вернется и накал эмоций снизится», — советует Софья.