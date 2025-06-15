В Москве появился новый тренд: рандеву с худшим мужчиной в вашей жизни

В Москве появилась необычная услуга — свидание с мужчиной, от которого нужно держаться подальше. Воспользоваться ею предлагает агентство по розыгрышам. «Вечерняя Москва» пообщалась с его директором Юрием Сенцовым и узнала, во сколько обойдется подобный жизненный опыт.

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Отвратительное рандеву за 35 тысяч

«Заказать услугу может как сама девушка, которая собирается на это свидание, так и ее друзья, — рассказывает Юрий Сенцов. — Цель встречи — сохранить отношения в уже существующей паре. Чтобы дама, которая отправится на рандеву, осознала огромную разницу между ее настоящим молодым человеком и тем "вариантом", который готовы предоставить мы. А наш актер соберет в себе все самое худшее, что может быть в парне».

За 35 тысяч рублей в заведении вы будете ждать молодого человека по имени Никита, который, скорее всего, опоздает. Придет он с рюкзаком, в протертых джинсах и будет вести себя самым неуместным образом: проявлять пассивную агрессию, отпускать неловкие комплименты и даже звонить своей бывшей за ужином (прямо мечта любой девушки, не правда ли?). Счет, разумеется, придется оплачивать барышне, потому что у молодого человека денег нет, а живет он вообще с мамой.

«Этой услугой уже воспользовались несколько девушек. Каждая от души посмеялась, так что цели мы точно достигли. Кстати, нам начали писать парни и просить взять их на работу, потому что в жизни они это делают бесплатно», — добавил директор агентства.

Картошка вместо мото

Такими «плохими» свиданиями набор услуг, которые предлагают столичные агентства, не ограничивается. Так, одна из компаний организует розыгрыши для именинников. К примеру, подарок на день рождения, обмотанный упаковочной бумагой, повторяющий форму мотоцикла. Но вместо «железного коня» внутри виновник торжества обнаружит обычные мешки с картошкой. Или, например, автомобиль именинника обклеивают в фирменном стиле машин такси. И пока он с удивлением будет его рассматривать, к нему на заднее сиденье сядет пассажир. Все очень правдоподобно — у «клиента» в приложении будет указано имя водителя, модель и даже номер машины. Конечно, такая шутка никого не оставит равнодушным. Главное, чтобы тому, над кем решили подшутить, тоже было смешно.

Некоторые компании предлагают и более жесткие розыгрыши. К примеру, если девушка решит отомстить бросившему ее молодому человеку, для этого есть соответствующий сценарий. Актриса, зная все слабые стороны и пристрастия «объекта», сможет заставить его влюбиться в себя. А после скажет, что он ей не подходит, и пожелает счастья в личной жизни.

Притом такая работа организована законно. Все моменты обговариваются с заказчиком и оформляются официально: клиент подписывает договор и согласовывает юридические нюансы.

Кстати, после удавшейся шутки агентства в подарок предлагают шпионский фильм, снятый скрытыми камерами.

Иногда после нездоровых, «токсичных» отношений человеку может быть скучно в здоровых. Связано это с тем, что человек привыкает к сумасшедшим эмоциям, в том числе негативным, поэтому в отношениях с надежным партнером он может чувствовать, что ему не хватает эмоциональных качелей (яркие ссоры и такие же примирения). В подобных случаях лучше открыто говорить о своих чувствах и вместе решать проблему.

Ольга Латынцева, частный, кризисный семейный психолог:

«Я не думаю, что такое неказистое свидание может спасти отношения несчастных девушек с их молодыми людьми. Если отношения трещат по швам, то встреча с "красным флагом" может только усугубить положение и снизить самооценку. Поэтому последствия могут быть совершенно плачевными. Я не стала бы выводить человека на эмоции таким образом. Если только сама девушка в курсе розыгрыша и согласна в нем поучаствовать в рамках шутки. Но если в отношениях есть кризис, то нужно в первую очередь работать над собой».

Что раздражает

Вранье и безответственность

В отношениях ложь подрывает доверие и плохо сказывается на эмоциональной близости между партнерами.

Необоснованная ревность

Многие девушки сталкиваются с чрезмерным контролем со стороны партнера: допросы, обвинения без повода.

Отсутствие открытости

Если партнер не готов честно поговорить по душам, это может привести к разрыву. Ведь в отношениях девушки очень ценят возможность рассказать о своих переживаниях.

Пассивная агрессия

Часто оскорбления становятся вишенкой на торте конфликта. Многих девушек обижает больше не причина конфликта, а унижение в его процессе.

Дом мужчины может рассказать о нем больше, чем анкета на сайте знакомств. Там вы можете узнать его уровень заботы о себе и даже оценить отношение к вам. На какие детали стоит обратить внимание при первом визите, чтобы распознать и тревожные звоночки, и приятные сигналы, «Вечерней Москве» рассказала психолог Ольга Романив.