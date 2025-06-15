По каким признакам можно определить нимфоманку

Мечта многих мужчин – встретить женщину, которая будет постоянно хотеть заниматься любовью – в любом месте и в любой позе. В поисках такой партнёрши можно наткнуться и на даму с повышенной сексуальной активностью, то есть нимфоманку. Вычислить таких можно по некоторым признакам.

Интима много не бывает?

По мнению психологов, нимфоманка – это женщина, которая не способна получить настоящее удовлетворение от полового акта. Они всегда готовы к интимной близости, но оргазма практически никогда не достигают.

Нимфоманок, то есть тех, кто страдает психологическим расстройством, стоит отличать от страстных женщин. Из-за патологической нехватки интима, нимфоманки часто меняют партнёров (чуть ли каждый день), не предъявляют к ним никаких требований. Они готовы заниматься любовью по 10-15 раз за сутки, при этом оставаясь всё равно «голодными». Место, время, а также поза для них, как правило, не играет никакой роли. Самое главное – факт полового акта.

Такие разные нимфоманки

Специалисты делят нимфоманок на несколько типов. Так, к первому относятся женщины с психическим или психологическим отклонением. Они с помощью многочисленных сексуальных контактов, пытаются самоутвердиться в глазах окружающих и доказать всем, что они кому-то нужны.

Ко второму типу относятся девушки с заболеваниями нервной системы. Им кажется, что сексуальное удовлетворение – это единственный способ, позволяющий побороть неврозы. Но так как такое состояние возвращается снова и снова, то женщина вынуждена заниматься любовью всё чаще и чаще. Так она надеется «забыться» и достичь долгожданного состояния спокойствия.

У нимфоманок третьего типа проблемы с гормонами. Такие девушки рано начинают жить половой жизнью, в результате чего формируется постоянная потребность в интимной близости. Половой акт для них – как наркотик.

Это нормально!

При этом стоит отметить – постоянное желание заниматься любовью не всегда следует связывать с нимфоманией, ведь существуют люди со слабым, средним и сильным сексуальным темпераментом. Кому-то интим нужен как воздух, а кто-то и не замечает его длительного отсутствия. Потому считать больной девушку, для которой ежедневные половые акты – норма жизни, не стоит. Но повод для беспокойства, безусловно, есть, если либидо подскочило резко и ощутимо. Однако, диагноз должен ставить только специалист!