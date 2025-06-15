«Запах лжи»: чем пахнет обманщик

Люди постоянно врут. Такова уж человеческая природа. Кто-то делает это для того, чтобы выйти сухим из воды, кто-то – ради наживы, а третьи желают таким образом подогреть интерес к своей персоне. Но как же вывести лгуна на чистую воду? Оказывается, у любителей врать есть свой запоминающийся аромат.

То, что выдаёт ложь

Запах, который исходит от вранья, учёные пытались определить ещё давно. Интересный эксперимент провели психологи из католического Университета Нотр-Дам (Саут-Бенд, США). Они отобрали около 200 добровольцев в возрасте от 18 лет до 61 года, протестировали их психологическое и соматическое здоровье, после чего разделили на две группы. Одни на протяжении 10 недель должны были говорить всем только правду, а другие вести себя как обычно или даже привирать по мелочам.

В конце эксперимента оказалось, что «правдорубы» избавиться от привычки периодически врать так и не смогли, хотя и стали обманывать окружающих значительно реже. А вот участники, которым было разрешено лгать, заявили, что их состояние здоровья ухудшилось: появились головокружения, боли в горле, а изо рта стал исходить неприятный аромат. Кстати, слегка тухлый запах при разговоре с врунами действительно присутствовал. Неужели такое амбре и источает ложь?

Аромат, который опьяняет

В 2005 году американские учёные решили исследовать нейронную работу мозга патологических лжецов. Доктора из Университета Южной Калифорнии (Лос-Анджелес) вместе с психологами из Колледжа литературы, искусств и наук при этом же высшем учебном заведении отобрали 12 патологических лжецов, 16 человек, склонных к асоциальному поведению, и 21 среднестатистического добровольца.

После проведения медицинских аппаратных и биохимических обследований структуры головного мозга, удалось установить, что у врунов имеются нейромозговые аномалии. Так, у них отлично развита та часть мозга, которая отвечает за познание и интеллект. Кроме того, они часто кажутся окружающим людям симпатичными и обаятельными собеседниками. Вруны также источают запах, который можно принять за тонкий, сладковатый и явно дорогой парфюм. Естественно, такой аромат только повышает к ним доверие, чем обманщики часто и пользуются.

По мнению экспертов, такие биологические особенности развиваются постепенно с момента начала полового созревания патологических лжецов и подстраиваются под их активную психическую деятельность.