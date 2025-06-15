Люди изменили отношение к одиночеству

Большинство россиян не боятся остаться одинокими — это говорит статистика. Видимо, перефразируя поэтессу, нынче уж не так крут его характер. Почему? Аргументы у всех разные, но большинство респондентов сходятся в главном: самодостаточному взрослому человеку должно быть хорошо наедине с самим собой — а если это не так, то стоит искать причину проблемы, а не первого попавшегося партнера.

© Московский Комсомолец

Как показало исследование, проведенное в июне 2025 года, 69% наших сограждан не пугает одиночество. В том, что боятся остаться одни, признались всего 31% опрошенных — среди них больше девушек и молодежи обоих полов до 35 лет. Выходит, что «крутой характер» одиночества не страшен в основном мужчинам 35+.

Аналитики отметили еще некоторые штрихи к портрету бесстрашного одиночки: чем выше доход, тем реже его обладатель печалится о том, что он одинок. А у опрошенных до 35 лет, признавших, что не боятся остаться в вакууме, мотивации большей частью носят временный, этапный характер. На вопрос, для чего вам одиночество, они отвечают, что «для саморазвития», «для карьеры», «для свободы». Типичный пример такого подхода — 32-летний Тимур из Москвы.

— Пока мне даже нравится одиночество, — признает он. — Оно мне нужно для свободы, но не от близких людей. И вообще не «от», а «для». Для свободы действий и перемещений. Я, например, сейчас ищу себя в профессии, для чего часто меняю не только места работы, но даже города проживания. Могу рвануть в профильную организацию на другом конце страны: это и полезно мне, как ученому, и в глубинках жизнь дешевле. Но имея семью, я бы так поступать, конечно, не смог. Меняя работу, всегда теряешь в деньгах, да и переезды всегда стресс. Пока я один и молодой — подхватился и свалил. Вот и пользуюсь.

— И долго еще?

— Ну это как пойдет. Говорят же, что нет ничего более постоянного, чем временное. Мне в целом комфортно, и я не зарекаюсь, что могу привыкнуть быть сам себе хозяином.

— Вообще ничего не напрягает?

— Ну разве что бабуля любимая бобылем обзывает. Но это она любя...

Каковы бы ни были наши мотивации, но за последние 16 лет, по подсчету аналитиков, от числа боящихся одиночества на другую сторону убыла ровно половина. То есть с 2009 года количество россиян, считающих одиночество ненормальным состоянием для человека.

Практикующие психологи, судя по их репликам, в курсе такой динамики, но не торопятся искать проблемы в своих клиентах. Напротив, упоминают их самодостаточность, эмоциональную и материальную независимость и так далее. А поскольку выбор сегодня невелик, такие живут по принципу «Уж лучше буду я один, чем вместе с кем попало».

— У дам выбор невелик? — апеллирую к семейному психологу Ольге Кононовой.

— Это раньше было «на десять девчонок по статистике девять ребят», а сейчас у обоих полов невелик. Просто достойные их внимания объекты обоих полов тоже выбирают одиночество.

— Вы считаете это нормальным?

— Для определенного психотипа — да. Это интроверты, люди, чья психика нуждается в перезагрузке путем саморефлексии, а также творческие люди. Значение имеют как базовые признаки (воспитание, наследственность, биологические особенности, культурные различия и т.д.), так и приобретенные цели и мотивации: стремление к независимости, самодостаточности, система приоритетов. Если одиночество — осознанный выбор, а не вынужденное состояние, которое человек пытается, но не может преодолеть, оно в рамках нормы. Людям, сделавшим такой выбор, вполне комфортно наедине с собой. Социализацию в рамках работы и досуга они имеют, интимные вопросы тоже каким-то образом решают, а вот равноправный партнер по жизни им просто не нужен. Критерий психологического благополучия, когда человек доволен тем, что имеет.

Психиатры солидарны: восприятие одиночества и отношение к нему индивидуальны и зависят от личных особенностей человека, в том числе и биологических. Осознанный выбор «одиночного» пути — всегда результат личностных факторов, помноженных на жизненный опыт. А вот на вопрос, появились ли в последнее время новые причины для такого выбора, практикующие «мозговеды» отвечают утвердительно. Стало больше поводов, связанных с беспокойством не за себя, а за тех, кого успеешь «приручить»:

— Я боюсь привязываться, — признается 26-летний Олег из Саратова. — Подружки у меня есть всегда, но тех, кто больше нравится, я, наоборот, скорее бросаю, чтобы не успеть влюбиться. Максимум три свидания с интимом. Потому что если я влюблюсь, то женюсь. А женюсь — значит, сына захочу. А вдруг меня призовут? Я этого не боюсь, но просто тут всем тяжело. Мне будет тяжело от семьи уходить, а им меня отпускать. А пока я один, вопрос так не стоит. Мама умерла в пандемию, у отца своя жизнь — пока мне некого выбить из колеи тем, что со мной что-нибудь случится.

Есть и более жесткие примеры.

— Муж старше меня на 20 с лишним лет, я у него вторая жена, — делится 33-летняя Виктория из Питера. — Муж у меня в отличной форме, преподает в вузе, нашему браку 8 лет. Из них, прямо по статистике спадов понимания в браке, семь лет мы прожили душа в душу, а на 8-й муж начал, как моя мама говорит, «козлить». Хамил, домой поздно приходил, иногда с запахом вина и парфюма, интима не допросишься — в общем, все признаки охлаждения к жене. Я это видела, понимала, но сердцем будто чуяла: что-то здесь не так! Он будто нарочно пытается меня настроить против себя, а я все не настраиваюсь. И вот однажды приезжаю я вечером домой из фитнес-клуба, а у нас женский смех, музыка: благоверный пьет вино со своей молоденькой аспиранткой. Может, я, конечно, как тот муж из анекдота: не верю в измену, пока рога не отрастут. Но любовниц не водят в дом, зная, что с минуты на минуту вернется жена. Ну или в этом случае сладкая парочка объявляет: извини, но мы теперь вместе и все такое... Но муж с аспиранткой так не сделали: она заметно удивилась моему появлению и срочно смылась. А муж вместо оправданий начал еще и нападать на меня из-за бардака в квартире, из-за которого даже гостей в дом позвать стыдно...

По словам Виктории, в том же духе муж доводил ее целый месяц, а она все чувствовала какой-то подвох. И чуйка ее не подвела: проверяя на всякий случай телефон и почту, однажды вместо любовницы она нашла там переписку с лечащим врачом и результаты анализов. И все сразу встало на свои места: как раз месяц назад очередная диспансеризация показала у мужа Виктории наличие серьезных проблем со здоровьем. Он приступил к лечению, зная, что шансов на полное излечение у него немного, а без него он проживет не более года. Вот он и начал «готовить» любимую жену, настраивая ее против себя. Чтобы она бросила его, считая наглым изменщиком, тогда бы и страдать в случае его ухода из жизни навсегда стала бы не так сильно. Но в случае с Викой ее супруг просчитался: сердце любящей женщины не обманешь. И Виктория, конечно, выбрала остаться рядом с любимым и вместе бороться за его жизнь и здоровье.

Если верить семейным психотерапевтам, в части «одиночества не ради себя, а чтобы никого не подвести», есть и менее критичные страхи, главный из которых не оправдать надежд партнера — материальных, социальных, сексуальных и прочих. Оперирующие таким доводом объясняют его тем, что «сегодня если кто-то вдруг решил жениться/выйти замуж, то его запросы к будущей половине точно велики». Получается замкнутый круг: мы не хотим быть с «кем попало» — и сами боимся оказаться эти самым «кем попало» для другого человека.