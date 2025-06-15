Какие черты в мужчинах больше всего привлекают женщин

Крис Хемсворт и Джейсон Момоа не в тренде: эксперты обнаружили, какие мужчины нравятся женщинам. Учёные из Университета Стерлинга в Великобритании провели эксперимент с участием более 1500 человек и обнаружили, что большинство респондентов — независимо от пола и культуры — отдают предпочтение женственным чертам как у мужчин, так и у женщин.

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Исследование опровергло стереотип о том, что «настоящая мужественность» — залог успеха у противоположного пола. Напротив, участники чаще выбирали лица с мягкими чертами.

Привлекательность влияет на восприятие человека в обществе — это называют «эффектом ореола»: красивых людей часто считают более добрыми, успешными и надёжными, заявил ведущий автор исследования Тора Бьорнсдоттир.

Она добавила, что люди не просто оценивают внешность — они делают выводы о личности. Например, мужчин с женственными чертами могут считать более заботливыми, а с мужественными — доминантными, но менее надёжными.