Реально ли построить счастливые отношения с бывшим?

Да, возвращение к бывшему может сработать в определенных ситуациях. Иногда люди расстаются по неправильным причинам и понимают, что то, что у них было, стоит попытаться вернуть. Интернет полон таких историй, возьмем, к примеру, киношную пару Кэрри Бредшоу и Эйдана из “Секса в большом городе”, в сериале “И просто так” - два уже зрелых и опытных человека снова встречаются друг с другом, у каждого за плечами много событий, но несмотря ни на что, химия между ними чувствуется даже через экран. Или посмотрим на реальную пару Дженнифер Лопес и Бена Аффлека - им понадобилось почти 20 лет, чтобы проверить свои чувства на прочность. Да и, если вы поспрашиваете своих знакомых, вы наверняка найдете пару, которая хотя бы раз расставалась, а потом снова сошлась и все наладилось. Смотря на все эти истории, невольно думаешь, что возможно все.

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Но все же возвращаться к бывшему - не всегда правильное решение. Если вы попали на эту статью, задаваясь вопросом, стоит ли вам возвращаться к своему бывшему, это отличная отправная точка. Потому что, если вы задумываетесь об этом, значит, вы заботитесь о своем благополучии, а это значит, что вы на правильном пути.

Рассказываем, когда можно подумать о возвращении к бывшему, когда следует просто подождать, а когда у бывшего точно нет шансов.

Стоит ли возвращаться к бывшему?

Короткий ответ: вам стоит вернуться к своему бывшему только в том случае, если вы абсолютно уверены, что у вас могут быть здоровые отношения.

Но после расставания вы можете смотреть на своего бывшего и ваши предыдущие отношения через призму розовых очков. Когда вы скучаете по бывшему, вы, скорее всего, просто романтизируете прошлое и игнорируете красные флаги, которые должны быть на первом плане при принятии этого важного решения. Или вы просто ощущаете одиночество, вам не хватает уверенности и самопринятия - все это может заставить вас почувствовать, что жизнь без бывшего - это жизнь без радости (а это неправда). Вот почему важно подождать несколько недель или месяцев после разрыва, чтобы принять это важное решение.

Еще один важный фактор: партнеры, которые успешно возобновляют отношения и налаживают их, оба стремятся сделать их лучше, чем раньше.

Ситуации, когда у бывшего нет шансов

Имело место физическое насилие: можно привести аргумент, что если насилие происходит только один раз, то вы можете дать партнеру еще один шанс. Но если это происходит более одного раза, тогда надежды абсолютно нет. Имело место словесное / эмоциональное насилие: если партнер имеет привычку оскорблять, и это случалось часто, вам следует серьезно подумать, хотите ли вы тратить свое драгоценное время и энергию на что-то настолько токсичное. Был газлайтинг / манипуляции: люди, которые не научились честно и открыто говорить о своих потребностях, склонны прибегать к манипуляциям, чтобы попытаться контролировать партнера. Имели место вранье и измены: если ваш партнер предал вас однажды (или если вы были тем, кто предал своего партнера), восстановить доверие становится чрезвычайно сложно. От вас обоих потребуются огромная работа, прежде чем оно восстановится. Были проблемы с зависимостью или злоупотреблением алкоголем: если бывший не возьмет на себя обязательство немедленно решить эти проблемы, пытаться снова быть вместе просто не стоит.

Ситуации, когда следует подождать

Вы много ссорились: если у вас с вашим бывшим были отношения, в которых вы много ссорились, то ваше подсознание, скорее всего, воспримет этот разрыв как очередную крупную ссору. Используйте это время, чтобы отдохнуть друг от друга и все обдумать - так вы получите гораздо лучшее понимание того, чего хотите от этих отношений и стоит ли их возобновлять. Это не первое ваше расставание: чем чаще люди расстаются и снова сходятся, тем более напряженными и нездоровыми становятся отношения. Бывший начал встречаться с кем-то сразу после разрыва: он может захотеть вернуться, как только начнет скучать и осознает вашу важность, но возвращение к нему может быть не лучшим решением для вас. По мере того, как вы будете проводить время вдали от своего бывшего и оправляться от разрыва, придут ответы на все вопросы, и вы сможете принять обоснованное решение о возобновлении отношений. Вы чувствуете одиночество: не очень хорошая идея - снова быть вместе только потому, что вы одиноки. Основная причина в том, что, если на самом деле ничего не изменилось, вы оба повторите те же модели отношений и снова расстанетесь. Вы в отчаянии: у большинства людей, переживающих расставание, какая-то часть разума хочет примирения. Лучший способ избежать принятия неправильного решения - подождать несколько недель или месяцев. В результате вы сможете принять более взвешенное решение.

Ситуации, когда можно дать этим отношениям шанс