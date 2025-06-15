Реально ли построить счастливые отношения с бывшим?
Да, возвращение к бывшему может сработать в определенных ситуациях. Иногда люди расстаются по неправильным причинам и понимают, что то, что у них было, стоит попытаться вернуть. Интернет полон таких историй, возьмем, к примеру, киношную пару Кэрри Бредшоу и Эйдана из “Секса в большом городе”, в сериале “И просто так” - два уже зрелых и опытных человека снова встречаются друг с другом, у каждого за плечами много событий, но несмотря ни на что, химия между ними чувствуется даже через экран. Или посмотрим на реальную пару Дженнифер Лопес и Бена Аффлека - им понадобилось почти 20 лет, чтобы проверить свои чувства на прочность. Да и, если вы поспрашиваете своих знакомых, вы наверняка найдете пару, которая хотя бы раз расставалась, а потом снова сошлась и все наладилось. Смотря на все эти истории, невольно думаешь, что возможно все.
Но все же возвращаться к бывшему - не всегда правильное решение. Если вы попали на эту статью, задаваясь вопросом, стоит ли вам возвращаться к своему бывшему, это отличная отправная точка. Потому что, если вы задумываетесь об этом, значит, вы заботитесь о своем благополучии, а это значит, что вы на правильном пути.
Рассказываем, когда можно подумать о возвращении к бывшему, когда следует просто подождать, а когда у бывшего точно нет шансов.
Стоит ли возвращаться к бывшему?
Короткий ответ: вам стоит вернуться к своему бывшему только в том случае, если вы абсолютно уверены, что у вас могут быть здоровые отношения.
Но после расставания вы можете смотреть на своего бывшего и ваши предыдущие отношения через призму розовых очков. Когда вы скучаете по бывшему, вы, скорее всего, просто романтизируете прошлое и игнорируете красные флаги, которые должны быть на первом плане при принятии этого важного решения. Или вы просто ощущаете одиночество, вам не хватает уверенности и самопринятия - все это может заставить вас почувствовать, что жизнь без бывшего - это жизнь без радости (а это неправда). Вот почему важно подождать несколько недель или месяцев после разрыва, чтобы принять это важное решение.
Еще один важный фактор: партнеры, которые успешно возобновляют отношения и налаживают их, оба стремятся сделать их лучше, чем раньше.
Ситуации, когда у бывшего нет шансов
- Имело место физическое насилие: можно привести аргумент, что если насилие происходит только один раз, то вы можете дать партнеру еще один шанс. Но если это происходит более одного раза, тогда надежды абсолютно нет.
- Имело место словесное / эмоциональное насилие: если партнер имеет привычку оскорблять, и это случалось часто, вам следует серьезно подумать, хотите ли вы тратить свое драгоценное время и энергию на что-то настолько токсичное.
- Был газлайтинг / манипуляции: люди, которые не научились честно и открыто говорить о своих потребностях, склонны прибегать к манипуляциям, чтобы попытаться контролировать партнера.
- Имели место вранье и измены: если ваш партнер предал вас однажды (или если вы были тем, кто предал своего партнера), восстановить доверие становится чрезвычайно сложно. От вас обоих потребуются огромная работа, прежде чем оно восстановится.
- Были проблемы с зависимостью или злоупотреблением алкоголем: если бывший не возьмет на себя обязательство немедленно решить эти проблемы, пытаться снова быть вместе просто не стоит.
Ситуации, когда следует подождать
- Вы много ссорились: если у вас с вашим бывшим были отношения, в которых вы много ссорились, то ваше подсознание, скорее всего, воспримет этот разрыв как очередную крупную ссору. Используйте это время, чтобы отдохнуть друг от друга и все обдумать - так вы получите гораздо лучшее понимание того, чего хотите от этих отношений и стоит ли их возобновлять.
- Это не первое ваше расставание: чем чаще люди расстаются и снова сходятся, тем более напряженными и нездоровыми становятся отношения.
- Бывший начал встречаться с кем-то сразу после разрыва: он может захотеть вернуться, как только начнет скучать и осознает вашу важность, но возвращение к нему может быть не лучшим решением для вас. По мере того, как вы будете проводить время вдали от своего бывшего и оправляться от разрыва, придут ответы на все вопросы, и вы сможете принять обоснованное решение о возобновлении отношений.
- Вы чувствуете одиночество: не очень хорошая идея - снова быть вместе только потому, что вы одиноки. Основная причина в том, что, если на самом деле ничего не изменилось, вы оба повторите те же модели отношений и снова расстанетесь.
- Вы в отчаянии: у большинства людей, переживающих расставание, какая-то часть разума хочет примирения. Лучший способ избежать принятия неправильного решения - подождать несколько недель или месяцев. В результате вы сможете принять более взвешенное решение.
Ситуации, когда можно дать этим отношениям шанс
- Если прошло достаточно времени, а вы оба все еще хотите снова быть вместе: вероятно, хорошей идеей будет рассмотреть возможность воссоединения при условии, что проблемы, приведшие к разрыву, будут исправлены.
- Если то, как вы общаетесь сейчас, значительно лучше, чем раньше: это признак того, что и вы, и ваш бывший полны решимости понимать друг друга и наладить отношения.
- Если проблемы, которые привели к разрыву, реально можно исправить: обратите внимание, что тут должен быть “план по исправлению”. Если это просто “Я больше так не буду делать” - тогда это не совсем план действий. Это просто извинение, замаскированное под план убедить вас снова быть вместе.
- Если это был ситуационный разрыв и обстоятельства изменились: возможно, вы расстались из-за работы, расстояния или токсичных членов семьи. Если ситуация изменилась, тогда имеет смысл попробовать еще раз.