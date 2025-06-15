Психолог объяснила связь между дружбой и качеством жизни

Отсутствие близких людей, особенно в зрелом возрасте, негативно влияет на качество жизни и обедняет ее. Об этом рассказала психолог Елена Соловьева.

«Почему отсутствие дружбы, особенно в зрелом возрасте, вашу жизнь обедняет, потому что мы лишаемся зеркала наших психических процессов, мы лишаемся возможности положительного подкрепления и поддержки.

По словам специалиста, дружба выполняет ряд важных функций, включая саморазвитие, восстановление и социальную поддержку. Встречи с друзьями помогают восстановиться в трудные моменты и приносят удовольствие, особенно если вы общаетесь с нетоксичными людьми.

Специалист подчеркнула, что друзья являются своего рода «отражением человека. Анализируя их поведение и недостатки, можно лучше понять собственные психические процессы. Психолог добавила, что проблемы в дружеских отношениях, такие как необходимость постоянно доказывать свою ценность или использование в корыстных целях, свидетельствуют о внутренних проблемах самого человека.

«Все, что происходит в ваших межличностных отношениях — это про вас, подчеркнула психолог в эфире радиостанции «Говорит Москва.

Ранее психотерапевт Ирина Крашкина рассказала, что с годами человеку становится все труднее заводить новых друзей. Одной из главных причин этого является недостаток свободного времени. Кроме того, важную роль играет психологический фактор чувство уязвимости и страх быть отвергнутым. После определенного опыта многие взрослые начинают остерегаться открытости и сближения с незнакомцами, предпочитая держаться своего привычного круга, семьи, близких друзей детства и соседей.