Ученые раскрыли секрет продуктивности

Совмещать продуктивность и отдых — непростая задача, особенно в условиях гибридного формата работы. Однако исследователи из DeskTime обнаружили идеальное соотношение труда и перерывов — 75 минут работы и 33 минуты отдыха.

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Раньше считалось, что короткие перерывы эффективнее, но новые данные показывают: длительные паузы повышают результативность. Этот вывод основан на анализе привычек 6000 человек за 2024 год.

Ранее идеальным считался цикл 52/17 (2014 год), а в 2021 году, на фоне пандемии, лидером стал режим 112/26. Однако с возвращением в офисы тенденция изменилась.

«Гибридный формат работы повлиял на ритм: в офисе люди чаще делают паузы — общаются с коллегами, пьют кофе. Это не снижает, а повышает продуктивность», — пояснил Артис Розенталс, CEO DeskTime.

Учёные подчеркнули: перерывы восстанавливают силы и улучшают психологическое состояние. Кроме того, живое общение в офисе создаёт здоровую социальную динамику.