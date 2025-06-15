Психолог объяснил, как противостоять манипулятору

В многочисленных женских пособиях часто даются рекомендации – как заставить мужа помогать по дому, делать дорогие подарки, носить на руках и т.д. Но, по сути, подобные заявки отдают инструкциями по манипуляциям. Действительно ли с их помощью можно добиться от избранника желаемого? Как манипуляции сказываются на отношениях? Кто к ним больше склонен – мужчины или женщины? Как вовремя распознать манипулятора и ему противостоять? Об этом мы разговариваем с кризисным психологом Натальей Рачковской.

© Нижегородская правда

Запрещённый приём

Давайте для начала определимся, что же такое манипуляции.

– Это скрытое психологическое воздействие на человека с целью изменить либо его поведение, либо его восприятие, либо какие-то его решения в нужном для манипулятора направлении.

На самом деле, ничего хорошего в этом нет. Вместо манипуляции лучше сразу говорить: сделай, пожалуйста, то-то и то-то.

А чем опасна манипуляция?

– Во-первых, она всегда влияет на отношения. Человек, которым манипулируют, так или иначе это чувствует. Иногда он даже прямо осознаёт, что им манипулируют, и это влияет на доверие. Манипуляция убивает доверие, а без него невозможны отношения.

Следующий момент – манипуляции обычно направлены на провоцирование каких-либо эмоций – чувство долга, вины, стыда, страха. Идёт подавление воли человека.

Например, ребёнок, которого манипуляциями заставляли делать уроки или мыть посуду, спустя время, когда манипуляции перестают работать, теряет всяческую мотивацию делать что-либо.

Жалобы на подростков, которые вдруг отбились от рук, ничего не хотят и только сидят за компьютером, – из этой истории. Раньше мама воздействовала на него через манипуляции, и в какой-то момент они перестали работать. А сам ребёнок ничего не хочет. Стремления что-либо делать у него не выработаны.

И в отношениях то же самое. Одно дело, когда муж или жена заботятся о вас искренне, желая сделать вам хорошо, а другое – когда они это делают под воздействием каких-то манипуляций. И когда что-то ломается в манипуляции или вы устаёте этим заниматься, партнёр перестаёт что-либо делать.

А кто более склонен к манипуляциям – мужчина или женщина?

– Сложно сказать. Принято считать, что женщины, потому что все эти штуки – игру на слабости, в жертву мы чаще встречаем у них. Но мужские манипуляции часто просто не маркируют как таковые. Например, тот же шантаж: сделай то-то, тогда получишь, что тебе надо. А ведь это тоже манипуляция.

С верою в себя

Люди какого склада склонны становиться жертвами манипуляторов?

– На манипуляции мы ведёмся в тех случаях, когда это попадает в какую-то нашу либо болезненную точку, либо в ту точку, где мы недостаточно уверены в себе.

Допустим, если вы твёрдо знаете, что готовите просто божественный борщ, и вдруг вам кто-то скажет: «что это за помои?», вы решите, что человек просто сошёл с ума. А если вас часто критиковали в этой области, то у вас сформировалась неуверенность в себе по этому поводу. Или если вам никогда про это ничего не говорили и вы просто не знаете, какой вы борщ готовите. Вроде ничего, но вдруг бывает вкуснее? И тут появляется человек, который говорит: «моя мама вкуснее готовила». И вы думаете – «ну да, я тут недотягиваю», и начинаете изо всех сил пытаться дотянуться.

То есть жертвами манипуляторов становятся люди с неустойчивой самооценкой. И чем более она неустойчивая, тем больше человек подвержен манипуляции.

Откуда берутся сами манипуляторы и что они из себя представляют?

– Чаще всего манипулятор – это человек, который вырос в среде, где было принято манипулировать. Если в семье говорить о своих желаниях прямо небезопасно или бесполезно, то у человека не формируется привычка к прямой коммуникации. Зато формируется привычка манипулировать.

Например, ребёнок маме говорит: «купи мне машинку», а мама ему в ответ: «как тебе не стыдно, мама что, деньги печатает, что ли?». Ребёнка застыдили. И в следующий раз он будет не напрямую просить, а хитрить: «вот Саше родители машинку купили, а у меня такой нет». То есть он начинает искать к маме подход вместо того, чтобы прямо попросить.

Или если родители постоянно манипулировали друг другом, он эти стратегии впитывает и потом идёт с ними во взрослую жизнь.

Сигналы тревоги

Как распознать манипуляцию и ей противостоять?

– Главный критерий, по которому можно распознать манипуляцию – если она вызывает у вас эмоции. Конечно, человек может случайно задеть больное место. Но если какие-то сильные эмоции рядом с этим человеком возникают регулярно, то это признак, что вами манипулируют.

Важно искать противоречия в словах манипулятора, потому что манипуляции часто нелогичные, противоречивые. Манипулятор может использовать какую-то заведомую ложь: «а моя мама мне всегда обед из трёх блюд готовила». А вы знаете, что его мама вообще готовить не любила.

Если человек обобщает: «ты всегда так делаешь», «никогда от тебя этого не добьёшься» – это тоже признак манипуляции.

И как противостоять манипуляторам?

– Если вы столкнулись с профессиональным манипулятором, лучше от него держаться подальше: переманипулировать манипулятора – довольно сложная задача. Да и зачем?

Но если это манипулятор неосознанный, то лучший вариант – как бы подсветить на манипуляцию фонариком. Сказать: «слушай, а ты чего от меня хочешь сейчас? Ты это мне сейчас говоришь, чтобы что? Чтобы я что-то сделала? Ну, так скажи об этом прямо». И вот таким вот образом, в принципе, незлостного манипулятора можно перевоспитать. Показать ему – со мной можно говорить прямо, и я тебе прямо отвечу, буду это делать или нет. Это и есть нормальное взаимодействие двух психически здоровых людей.