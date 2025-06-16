Психолог опровергла миф о сексе после долгого воздержания

Психолог Соланж Дэйр Сантана Аффонсо заявила, что мнение, будто после долгого воздержания можно забыть, как заниматься сексом, не соответствует действительности. Этот популярный миф она опровергла в беседе с изданием Uol.

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Аффонсо сравнила интим с приемом пищи, ездой на велосипеде или сном. По ее словам, это такая же часть рутины, поэтому, если человек раньше знал, как заниматься сексом, он не сможет забыть, как это делать.

По словам психолога, некоторые люди сами себе создают проблемы, поскольку после долгого отсутствия половой жизни стараются произвести впечатление на партнера или, напротив, чувствуют себя неуверенно, из-за чего перестают получать удовольствие от процесса.

Чтобы не потерять уверенность в себе во время длительного воздержания, Аффонсо посоветовала поддерживать сексуальную активность с помощью прикосновений к собственному телу, мастурбации, эротических фильмов и секса на расстоянии.

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