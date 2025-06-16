Как понять, стоит ли разрывать долгие отношения

Психотерапевт Кей Си Дэвис предложила людям, желающим разорвать долгие отношения, задать себе один вопрос. Ее совет опубликовало Metro.

По мнению Дэвис, важно спросить себя:

«Нарушает ли сохранение этих отношений мои ценности?» «Это мой любимый вопрос как терапевта. Он позволяет сначала изучить наши обязанности перед собой, прежде чем посмотреть на то, что мы считаем своими обязанностями в отношениях», — объяснила она.

Психотерапевт привела пример: ее ценности — это забота о пожилых родителях, возвращение долга обществу и нахождение в среде, защищающей 20 лет ее трезвости.

«Любые отношения, мешающие мне жить в соответствии с этими ценностями, — это не те отношения, в которых я бы осталась», — рассказала она.

Дэвис отметила, что важно сосредоточиться на собственных чувствах, а не на тех, которые навязывают другие.