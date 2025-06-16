Назван наиболее привлекательный рост для мужчин и женщин

Оказалось, что идеальный рост значительно выше среднего. Исследования показывают, что женщины чаще выбирают мужчин, которые в среднем на 25 см выше их самих, а мужчины предпочитают женщин на 8 см ниже.

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Между тем профессор Герт Штульп, социолог из Гронингенского университета и эксперт по росту человека утверждает, что не может быть единого идеального роста, поскольку «рост значительно различается в разных популяциях и существуют большие индивидуальные различия». Тем не менее мужчин чаще привлекают дамы, которые ниже их, а женщин — наоборот.

Некоторые теории предполагают, что рост по-прежнему важен для женщин из-за эволюционного давления. Исторически рост ассоциировался с такими положительными чертами, как статус, здоровье и сила, которые гарантировали успех потомству. Хотя эти факторы, возможно, уже не важны для нашего выживания, предпочтение им всё ещё может сохраняться в нашей психологии.