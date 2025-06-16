Треть детей просит у родителей подарить квартиру на выпускной

Авторадио

Более 40% представителей поколения альфа (до 14 лет) все чаще просят у родителей в качестве подарка на День защиты детей и выпускной деньги, а более трети желают получить квартиру. Об этом сообщает РИА Новости на исследования. Также представители поколения «альфа» просят свою машину, смартфоны, ноутбуки, украшения.

Дети все чаще просят у родителей подарить квартиру на выпускной
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Старшее поколение зумеров (от 15 до 25 лет) рассматривает квартиру в качестве одного из вариантов подарка только в 28% случаев. Они чаще всего выбирают деньги, развлечения и путешествия. Сравнение желаний обоих поколений показало, что альфа выбирают более дорогие и материальные подарки. Зумеры делают выбор в пользу впечатлений и эмоций.