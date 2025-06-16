Дети все чаще просят у родителей подарить квартиру на выпускной

Более 40% представителей поколения альфа (до 14 лет) все чаще просят у родителей в качестве подарка на День защиты детей и выпускной деньги, а более трети желают получить квартиру. Об этом сообщает РИА Новости на исследования. Также представители поколения «альфа» просят свою машину, смартфоны, ноутбуки, украшения.

Старшее поколение зумеров (от 15 до 25 лет) рассматривает квартиру в качестве одного из вариантов подарка только в 28% случаев. Они чаще всего выбирают деньги, развлечения и путешествия. Сравнение желаний обоих поколений показало, что альфа выбирают более дорогие и материальные подарки. Зумеры делают выбор в пользу впечатлений и эмоций.