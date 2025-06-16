Эксперт Патешман рассказал, как устроить бюджетное свидание летом

Летом многие люди ходят на свидания, но не всегда есть деньги на ресторан или кино. Личный финансовый консультант Александр Патешман дал советы, как сделать романтический вечер бюджетным, но интересным.

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Он посоветовал обратить внимание на заведения с фиксированными ценами на блюда. По его словам, важно использовать любую возможность сэкономить. Патешман предложил использовать хитрость — сказать в кафе, что у человека день рождения, тогда сотрудники бесплатно принесут десерт. Эксперт добавил, что дату рождения все равно никто не проверяет.

— Но это только в том случае, если ты сможешь девушке продать этот трюк как некую твою оригинальность, а не как скупердяйство, надо иметь в виду, — уточнил консультант.

Отличным вариантом для свидания могут стать прогулки по рекам, кинотеатры под открытым небом и психологические игры, например бункер или мафия. По словам эксперта, это позволит паре лучше узнать друг друга. Клубов, предлагающих подобный формат досуга, сейчас много, уточнил он.

Патешман напомнил, что даже небольшие знаки внимания, например заказ любимой песни у уличного музыканта за 100–200 рублей, могут произвести на девушку приятное впечатление, сообщает Life.ru.

Бюджетные путешествия — не миф, а реальность, если знать несколько хитростей. Патешман поделился способами, которые помогут перемещаться по Европе с минимальными затратами.