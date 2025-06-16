Психолог объяснила, как жертве мошенников не погрязнуть в чувстве вины

Клинический психолог Олеся Иневская рассказала, что человеку, который стал жертвой мошенников, необходимо восстановление, чтобы пережить удар и не погрязнуть в чувстве вины.

Вина и стыд — самые частые и тяжёлые спутники подобных ситуаций, объяснила она в беседе с «Газетой.Ru».

Обычно восстановление после такого удара занимает от нескольких недель до пары месяцев.

«Путь восстановления у каждого свой, но на практике процесс идёт по схожим стадиям: шок, острое горевание, период обвинения себя, а затем постепенное возвращение контроля через работу с поддержкой и переосмыслением опыта», — объяснила Иневская.

Жертве мошенников придётся работать с внутренней критикой. Главное, не застревать в вине и воспринимать случившееся как урок, отметила психолог.

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