Как отличить любовь к уборке от психического расстройства

Психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт, когнитивно-поведенческий психотерапевт Сергей Лунюшин рассказал, что уборка дома — хорошая привычка, однако иногда она превращается в расстройство. Он объяснил, как отличить норму от патологии.

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Если уборка занимает более трех часов в день, мешает другим обязанностям и становится основным занятием, это может сигнализировать о проблеме. У таких людей часто возникает тревога, паника или агрессия при виде грязи. Они могут убираться несколько раз в день и постоянно думают о чистоте.

Причиной расстройства, по мнению психолога, может быть перфекционизм и страх осуждения: человек ассоциирует свою ценность с идеальным порядком. Большую роль играет повышенная тревожность и желание контролировать ситуацию. Иногда стремление к идеальному порядку связано с излишней дисциплиной, сформировавшейся в детстве под влиянием родителей.

— Самая большая проблема — это обнаружить, что у человека есть расстройство. Если проблема патологическая и человек постоянно этим занимается большое количество времени, то это вредит как ему, так и окружающим, — объяснил Лунюшин.

Важно распознать границу между привычкой и расстройством. В случае патологии стоит обратиться к специалисту. При легких формах человек может самостоятельно пересмотреть свои убеждения, при более серьезных — требуется помощь психиатра, который поможет найти первопричину и избавиться от недуга, сообщает RuNews24.ru.

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