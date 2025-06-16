Почему женщины повторяют ошибки в отношениях

Три «НЕ» в жизни женщины: психотерапевт объяснил причины и дал советы
Что заставляет женщин раз за разом совершать одни и те же ошибки в личной жизни, раз за разом сталкиваясь с «НЕ от того родила, НЕ за того вышла замуж, НЕ в того влюбилась»? На этот вопрос ответил эксперт по семейным отношениям, психотерапевт Виктор Розов.
По словам Розова, корни этих проблем часто уходят в негативный опыт родительской семьи, который формирует определенные паттерны поведения. Стремление сбежать от проблем, брак по расчету, выбор партнеров, усугубляющих эмоциональные раны – все это является следствием глубинных причин.
В интервью порталу Южный Федеральный эксперт выделил следующие ключевые факторы, влияющие на выбор деструктивных стратегий в отношениях:
- Недолюбленность в детстве: низкая самооценка, постоянная критика, потребность в одобрении любой ценой.
- Страх одиночества: установка «лучше плохие отношения, чем никаких», неумение быть счастливой в одиночестве.
- Отсутствие здоровых моделей отношений: отсутствие примера любви и уважения в родительской семье.
- Непроработанные травмы: эмоциональные раны, которые заставляют повторять одни и те же ошибки.
Розов подчеркнул, что: «Основная причина – глубокая внутренняя неуверенность и желание заполнить эмоциональную пустоту внешними факторами».
Чтобы разорвать этот порочный круг, психотерапевт рекомендует:
- Начать с себя: полюбить и уважать себя, свои желания и границы.
- Проработать детские травмы: обратиться к психологу для исцеления эмоциональных ран.
- Научиться быть счастливой в одиночестве: партнер должен дополнять, а не определять жизнь.
- Не спешить в отношениях: дайте себе время узнать человека, прежде чем принимать серьезные решения.
«Помните, ваша жизнь – это не набор «НЕ». Это ваша личная история, которую вы пишете каждый день. Так почему бы не сделать ее историей успеха?», - заключил эксперт.
Напомним, ранее психолог Розов оценил формат отношений «вместе, но раздельно».
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