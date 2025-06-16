Почему женщины повторяют ошибки в отношениях

Что заставляет женщин раз за разом совершать одни и те же ошибки в личной жизни, раз за разом сталкиваясь с «НЕ от того родила, НЕ за того вышла замуж, НЕ в того влюбилась»? На этот вопрос ответил эксперт по семейным отношениям, психотерапевт Виктор Розов.

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По словам Розова, корни этих проблем часто уходят в негативный опыт родительской семьи, который формирует определенные паттерны поведения. Стремление сбежать от проблем, брак по расчету, выбор партнеров, усугубляющих эмоциональные раны – все это является следствием глубинных причин.

В интервью порталу Южный Федеральный эксперт выделил следующие ключевые факторы, влияющие на выбор деструктивных стратегий в отношениях:

Недолюбленность в детстве: низкая самооценка, постоянная критика, потребность в одобрении любой ценой.

Страх одиночества: установка «лучше плохие отношения, чем никаких», неумение быть счастливой в одиночестве.

Отсутствие здоровых моделей отношений: отсутствие примера любви и уважения в родительской семье.

Непроработанные травмы: эмоциональные раны, которые заставляют повторять одни и те же ошибки.

Розов подчеркнул, что: «Основная причина – глубокая внутренняя неуверенность и желание заполнить эмоциональную пустоту внешними факторами».

Чтобы разорвать этот порочный круг, психотерапевт рекомендует:

Начать с себя: полюбить и уважать себя, свои желания и границы.

Проработать детские травмы: обратиться к психологу для исцеления эмоциональных ран.

Научиться быть счастливой в одиночестве: партнер должен дополнять, а не определять жизнь.

Не спешить в отношениях: дайте себе время узнать человека, прежде чем принимать серьезные решения.

«Помните, ваша жизнь – это не набор «НЕ». Это ваша личная история, которую вы пишете каждый день. Так почему бы не сделать ее историей успеха?», - заключил эксперт.

Напомним, ранее психолог Розов оценил формат отношений «вместе, но раздельно».

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