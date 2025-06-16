Что такое аддиктивное поведение

Об этом должен знать каждый.

© Чемпионат.com

«Аддикция — это форма отклоняющегося поведения, предполагающего бегство от реальности путём употребления психоактивных веществ. Во многих странах существуют масштабные программы, направленные на то, чтобы помочь бывшему (чаще химически) зависимому пройти лечение и реабилитацию, наладить отношения с окружением и найти альтернативы своей зависимости», — Кира Бахтина, КБТ-терапевт, эксперт онлайн-школы психологических профессий «Психодемия».

Существует целый ряд опасных химических и нехимических аддикций, с которыми активно борется общество: алкоголизм, наркомания, табакокурение, чрезмерное употребление пищи, игромания, любовная зависимость. Всё это примеры нездорового патологического влечения к чему-либо. Часто после долгой ремиссии происходит откат в аддиктивное поведение. Задача специалиста — помочь с этим справиться, оказать необходимую поддержку и вернуть пациента на «чистый» путь.

По данным на 2024 год, около 400 млн человек (7% всего населения мира в возрасте от 15 лет и старше) страдают от алкоголизма, а согласно статистике на 2021 год, оценка наркозависимых в России варьировалась от 5 млн до 8 млн человек. Общее же число зависимых от наркотических веществ в мире, по данным ООН, выросло на 23% за последние годы.

Среди причин аддиктивного поведения можно выделить различные факторы, и они не ограничиваются лишь наследственностью или неблагоприятным социально-экономическим статусом.

Причины аддиктивного поведения

Первым наиболее значимым фактором, влияющим на развитие аддикции, является дезадаптированная семья. Для ребёнка дом является основой, островком безопасности, где можно ощутить себя важным, принятым, нужным. Однако не все семьи способны дать эту любовь и поддержку. Нередко можно увидеть, что права на полноценное развитие грубо нарушаются. Это приводит ребёнка к бегству в иллюзорный мир путём употребления психоактивных веществ (ПАВ).

Важными функциями семьи, которые не осуществляются в дезадаптивных семьях, являются:

удовлетворение жизненно важных потребностей; осуществление воспитательной функции; осуществление первичного социального контроля; эмоциональная функция; функция духовно-культурного обогащения.

Нарушение тех или иных функций влечёт за собой деформацию семейных отношений. Способствовать этому может широкий круг факторов, начиная от социально-экономической ситуации и заканчивая отсутствием знаний и навыков воспитания у родителей.

Процесс социализации приобретает самые острые формы. Ребёнок стремится освободиться от опеки, и домашний круг теряет привлекательность в сравнении с набирающей интерес группой сверстников, которая начинает носить ценности, нормы поведения и становится источником статуса.

Помимо семейной ситуации, есть и неотъемлемые биологические причины формирования аддиктивности. К ним относят нервно-психологическую неустойчивость, акцентуации характера (гипертимность, истероидность, эпилептоидность). Рассмотрим подробнее, что это такое.

Кто склонен вести себя аддиктивно?

Как уже было отмечено, наиболее склонными к проявлению дезадаптивного поведения являются три основных типа.

1. Гипертимный тип – c детства обладает высокой подвижностью, склонностью к озорству, недостатком чувства дистанции. Реакция эмансипации у таких детей происходит очень явно. Они постоянно «испытывают на прочность границы» и наиболее яро борются за свою самостоятельность. Часто такие подростки сами становятся вдохновителями правонарушений и в погоне за развлечениями увлекаются различного рода веществами.

2. Эпилептоидный тип – такие подростки характеризуются повышенной эмоциональностью, а наличие фонового неглубокого поражения мозга часто накладывает отпечаток на психике, начиная от вязкости мышления и заканчивая инертностью моторики и всей эмоциональной сферы. В детстве такие люди характеризуются повышенной конфликтностью, хмуростью, озлобленностью.

Любые попытки покуситься на их собственность сопровождаются крайней агрессивной реакцией. Подростки эпилептоидного склада, которые «подсаживаются» на ту или иную «иглу» зависимости, склонны пить «до отключения». В отличие от других детей, они предпочитают весьма крепкие напитки. Наблюдается феномен алкогольной амнезии.

3. Истероидный тип – прирождённые «актёры». Такие дети отличаются беспредельным эгоцентризмом, стремлением к позёрству и жаждой внимания, восхищения. Часто их поведение характеризуется обильной суицидальностью, и употребление носит демонстративный характер, проба ПАВ связана с привлечением внимания к своей персоне и желанием эпатировать.

Помимо основного мотива бегства от реальности, употребление подростками алкоголя, наркотиков и других психотропных веществ связано с переживанием неудач в школе, конфликтами со сверстниками, учителями, родителями и чувством одиночества.

Немаловажное влияние также оказывают возрастные поведенческие реакции группирования и эмансипации. Среди стереотипов принято выделять реакции оппозиции («я против всех»), имитации («я как кто-то», часто знаменитость/герой, которая(-ый) вызывает восхищение у подростка), отрицательной имитации (бунтарство), компенсации (уход от реальности или стремление к уходу) и увлечения (дань моде).

Перечисленные выше факторы формируют определённую подростковую тенденцию, элементами которой могут быть следующие признаки: наличие внешнего сходства (одежда, причёска, макияж), язык, места дислокации, ритуалы, поведенческие особенности (эпатажное поведение или его элементы, что вызывает резонанс у старшего поколения).

Чем компульсивное поведение отличается от аддиктивного?

За последнее время, помимо аддиктивных проявлений, выросло число актов компульсивного поведения, под которыми подразумевают действия, предпринимаемые для эмоциональной разрядки, трудноконтролируемые личностью. Оно гарантирует кратковременное хорошее состояние на фоне «притупления» проблемы, но не решает её полностью.

К компульсивному поведению относят:

переедание;

стремление к снижению веса;

стремление к риску;

потребность быть занятым;

стремление к достижениям;

потребность в покупке новых вещей.

Среди психологических особенностей зависимых выделяют также низкую жизнестойкость, поверхностное установление контакта, скрытый комплекс неполноценности, сочетающийся с внешним образом благополучия, невозможность выдерживать ответственность. Психологи также отмечают среди признаков стереотипность поведения, тревожность. В отличие от полноценной, «чистой» и здоровой личности, «голод» зависимого по сенсорной стимуляции, социальному признанию, физическому контакту намного острее.

Как уже было сказано, аддиктивное поведение подразделяют на два типа: химическое (алкоголизм, наркомания, токсикомания, никотиновая зависимость) и нехимическое (игровая зависимость, интернет-зависимость, сексуальная аддикция, гаджет-аддикция, работоголизм, шопоголизм, переедание, голодание и тому подобное). Все виды аддикций имеют три основные характеристики. Рассмотрим каждую из них.

Потеря контроля (практически полное отсутствие воли и невозможность остановиться. Продолжение аддиктивного поведения, несмотря на вредные и опасные последствия. Компульсивные проявления в виде непреодолимого стремления, наличия навязчивых мыслей об объекте зависимости, импульсивности.

Как работают наиболее типичные виды аддикции?

Алкоголизм – один из самых распространённых видов аддикций. Он вызван систематическим употреблением спиртных напитков и приводит к нарушению психической функции, сомато-неврологической патологии и социальной дисфункции.

Алкогольная зависимость сопровождается психической (сильным желанием принять алкоголь, нарушением контроля употребления, появлением суженного репертуара потребностей) и физической (абстинентным синдромом, опохмелением, повышенной алкогольной толерантностью.

Постадийно процесс алкоголизма выглядит следующим образом:

Стадия неврастеническая. Происходит возникновение систематического употребления алкоголя, повышение толерантности к регулярному принятию спиртного, формирование астенического симптомокомплекса (повышенная утомляемость, раздражительность, эмоциональная лабильность, бессонница, ранние утренние подъёмы). Средняя или наркоманическая стадия. Она предполагает потерю контроля при употреблении, наличие алкогольных амнезий, проявление абстинентного синдрома, псевдозапойное пьянство, возникновение поведенческой зависимости (ритуала). Энцефалопатическая стадия характеризуется запойным пьянством, уменьшением выносливости к алкоголю, тяжёлыми нервно-психическими нарушениями, заболеваниями внутренних органов и органов нервной системы.

Следующий вид наиболее распространённой аддикции – наркомания, предполагающая болезненное состояние, вызванное употреблением ПАВ. Сюда относятся зависимость от анальгетиков, антидепрессантов, стимуляторов, галлюциногенов, психоделиков.

Среди мотивов употребления часто выделяют: гедонистический, коммуникативный (для облегчения общения), детензивный, протестно-демонстративный. Среди последствий – гибель клеток головного мозга, ухудшение процесса регенерации, изменение физического состояния (зубов, тканей, сердечно-сосудистой системы) и психического состояния.

Далее рассмотрим одну из самых известных нехимических зависимостей – гэмблинг. Это постоянное участие в азартных играх, ставящее под угрозу профессиональную и личную жизнь человека. С ростом и распространением технологий такая аддикция приобрела сильную популярность.

Существует три основных типа гэмблеров: профессиональный (люди, которые зарабатывают деньги на игре, руководствуются стратегией и логикой), социальный (для них игра – это источник развлечения, они соизмеряют траты и риски), проблемный (несмотря на негативные последствия, такие люди не останавливаются и продолжают играть). Сюда же можно отнести зависимых от компьютерных игр (при наличии материальной выгоды).

Последние характеризуются адреналиновой зависимостью, повышенной эмоциональностью. Однако, чтобы поставить диагноз игровой зависимости, необходимы проявления некоторых наиболее характерных реакций для зависимого, таких как потребность игры с увеличением ставки, безуспешные попытки прекратить играть, мысленное поглощение гэмблингом, ложь, возникновение эмоционального беспокойства. В качестве последствий в первую очередь страдает социальная сфера, нарушаются межличностные отношения, трудовая и рабочая дисциплина, появляются проблемы с законом.

Среди наиболее эффективных психологических практик для предупреждения аддиктивного поведения выделяют когнитивно-поведенческую, системную и психоаналитическую терапию. Иногда при необходимости для профилактики зависимого поведения происходит размещение в специализированные лечебницы и медикаментозная помощь. Также, безусловно, необходимо просвещение на уровне вузов, школ и других образовательных учреждений.