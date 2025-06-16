В чем отличия усталости от выгорания

Психолог Анна Сухова объяснила, как отличить обычную усталость от профессионального выгорания — состояний с разной природой и последствиями, хоть и схожих внешне.

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Усталость возникает как реакция на краткосрочную нагрузку: недосып, стресс, физическое перенапряжение. Она сопровождается сонливостью, тяжестью в теле, раздражительностью и снижением концентрации. Главное — она проходит после отдыха: сна, выходных или отпуска.

Выгорание формируется постепенно, под воздействием хронического стресса. Оно проявляется стойким истощением, бессонницей, частыми болезнями, апатией, равнодушием и утратой интереса к работе. Возникает ощущение бессмысленности и бесперспективности, продуктивность снижается, а отдых почти не помогает.

Среди признаков выгорания: отстранённость, цинизм, трудности с решением даже простых задач, эмоциональное опустошение. Психолог подчёркивает, что игнорирование симптомов может привести к депрессии, тревожности и психосоматике.

Для восстановления необходимы чёткие границы между работой и личным временем, регулярные паузы, возвращение к прежним увлечениям и при необходимости — профессиональная помощь. Выгорание требует системного подхода и пересмотра образа жизни, а не просто отдыха, подытожила в интервью aif.ru Анна Сухова.

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