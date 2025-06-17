Мужчина прожил в браке 40 лет и назвал секрет счастья

Шансы на счастливый брак зависят от одной важной детали, считают некоторые люди, которые смогли сохранить любовь и теплые отношения сквозь годы. Так, проживший с женой 40 лет американец Эрик Суит и канадка Линн Краймбл, которая отметила с мужем 35 лет совместной жизни, сходятся во мнении - важна поддержка друг друга и в горе, и в радости, сопереживание.

© Российская Газета

Эрик Суит также отметил, что, скорее всего, сохранение крепкой семьи на годы - это "счастливый случай". Его брак не распался и после тяжелых испытаний - первенец семьи скончался от лейкемии в девять лет. Через некоторое время мужчина лишился бизнеса, которым занимался 16 лет.

"Мы счастливы и абсолютно не представляем, что готовит нам будущее", - пояснил мужчина в беседе с изданием The Guardian.

По мнению психологов, для семейной жизни также важны способность долго проводить друг с другом время и получать от этого удовольствие, совместимость в разных планах. Самой серьезной проверкой для пары является опыт совместного проживания. Тут важно уметь находить компромиссы и организовать удобный для обоих быт.