Секс как зеркало отношений: что происходит в спальне, когда молчат эмоции

Часто многие пары замечают, что как только в отношениях ощущается эмоциональная пустыня, тут же приходит зима и в спальню. И наоборот, интимное охлаждение воспринимают как показатель состояния партнерства. Раз в постели не зажигается, значит, с отношениями что-то не так. Врач-уролог, сексолог, клинический психолог Екатерина Макарова в беседе с WomanHit объяснила, как разлад в паре влияет на качество интимной близости и ее наличие в принципе. А заодно рассказала, стоит ли впадать в отчаяние и подавать на развод, если былая страсть ушла.

Секс — это не только «физика»

Интимная близость начинается не за закрытыми дверями супружеского ложа, а с настроя в отношениях.

«Эмоциональное тепло, эмпатия, поддержка, ощущение безопасности, доверие и близость — вот та почва, на которое произрастает долгосрочный интерес друг к другу. Любое отклонение от благоприятного эмоционального фона побуждает разнообразные мысли об отношениях, то есть тревожность», — говорит сексолог.

Человек начинает гонять в голове разнообразные «а вдруг» или «а что, если», «почему она/он…», и тревожность, как маркер небезопасности, выталкивает мысли о близости из настроя. Куда там интстинкту размножения против инстинкта выживания!

Спасение утопающих…

«Влечение развивается волнообразно! Периоды обострения чувств перемежаются с периодами переключения внимания на другие сферы жизни — и это нормально!» — объясняет медик.

Иногда неприятная ссора или недоразумение действительно влекут за собой значительную интимную паузу. И даже после примирения партнеры не могут расслабиться, как раньше и отдаться эмоциям в полной мере. Но и в этой ситуации есть выход. Даже несколько.

Вот проверенные «рецепты»:

1. Завершайте конфликты до спальни

Открытый разговор, фразы «Я тебя услышал» или «Я поняла, подумаю, завтра что-то предложу», помогают партнеру понять, что вы «включились».

«Не надо настаивать на близости, если вы в остром раздоре или развивать „сексуальную отвычку“, если ссоры затянулись. Решайте разногласия до близости, не тащите их с собой в постель», — советует врач.

2. Не стоит «вымучивать» настроение

Переключитесь! Устройте грандиозную перестановку или генеральную уборку, завершите проект или напишите диплом, разберитесь с давно ожидающими вас делами, а затем устройте свидание и начните с новой страницы.

«Как сексолог заявляю, что либидо — такое замечательное явление, которое просто так никуда не девается. Оно как синяя птица, не любит, когда на него смотрят люди. Если не разглядывать в упор, оно будет жить фоном вашей жизни и вспыхивать, когда придет время. А если мусолить идею „надо каждый день“, „надо подтвердить, что с нами все в порядке“, „надо проверить, правда снижается или показалось“, то оно может и пропасть», — говорит эксперт.

3. Используйте лайфхаки

Сделайте что-то внезапное, что никогда или давно не делали. Если занимались любовью без света, включите свет. Если под музыку, то выключите ее. Если инициатором был кто-то один, пусть второй проявит интерес. Поменяйте позу, добавьте девайс, чередуйте чувственные долгие прелюдии с бурным диким сексом, в общем, не будьте однообразными, и все получится.