Почему плохая погода в июне может стать поводом для депрессии

Психолог Самбурский: плохая погода летом не должна портить настроение
Клинический психолог Станислав Самбурский в беседе с Life.ru заявил, что холодный июнь с дождями и показателями температуры около 15 градусов по Цельсию заставляет многих почувствовать себя обманутыми, ведь лето якобы должно быть другим, но на самом деле проблема заключается не в погоде, а в восприятии.
Специалист обратил внимание на то, что фраза «ну вот, опять не лето» стала лейтмотивом июня для жителей мегаполисов, особенно тех, кто всю весну ждал «идеальных условий», чтобы начать жить по-настоящему. Собеседник издания указал, что это представляет собой не что иное, как проявление «синдрома отложенной жизни» – состояния, когда человек постоянно ждет мифического «потом» вместо того, чтобы жить здесь и сейчас.
Среди симптомов этого синдрома психолог выделил раздражение, ощущение бессмысленности происходящего, жалобы на все вокруг, и особенно на погоду, которая является самой безопасной темой, а самое главное – внутренний запрет радоваться здесь и сейчас, если обстоятельства не идеальны.
Самбурский подчеркнул, что корень проблемы кроется в когнитивной ошибке планирования.
«Мы склонны переоценивать, как прекрасно всё будет, “когда наступит лето”, “когда я похудею” или “когда поменяю работу”», – уточнил эксперт.
По словам собеседника издания, когда реальность не соответствует ожиданиям, возникает чувство, будто жизнь снова обманула.
В этом случае, согласно заявлению специалиста, решением является не ждать «правильной» погоды или обстоятельств, а учиться жить в текущем моменте. Он добавил, что лето не в градусах, а в том, насколько человек позволяет себе быть живым, даже если за окном октябрь.