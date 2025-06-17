Почему плохая погода в июне может стать поводом для депрессии

Клинический психолог Станислав Самбурский в беседе с Life.ru заявил, что холодный июнь с дождями и показателями температуры около 15 градусов по Цельсию заставляет многих почувствовать себя обманутыми, ведь лето якобы должно быть другим, но на самом деле проблема заключается не в погоде, а в восприятии.

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Специалист обратил внимание на то, что фраза «ну вот, опять не лето» стала лейтмотивом июня для жителей мегаполисов, особенно тех, кто всю весну ждал «идеальных условий», чтобы начать жить по-настоящему. Собеседник издания указал, что это представляет собой не что иное, как проявление «синдрома отложенной жизни» – состояния, когда человек постоянно ждет мифического «потом» вместо того, чтобы жить здесь и сейчас.

Среди симптомов этого синдрома психолог выделил раздражение, ощущение бессмысленности происходящего, жалобы на все вокруг, и особенно на погоду, которая является самой безопасной темой, а самое главное – внутренний запрет радоваться здесь и сейчас, если обстоятельства не идеальны.

Самбурский подчеркнул, что корень проблемы кроется в когнитивной ошибке планирования.

«Мы склонны переоценивать, как прекрасно всё будет, “когда наступит лето”, “когда я похудею” или “когда поменяю работу”», – уточнил эксперт.

По словам собеседника издания, когда реальность не соответствует ожиданиям, возникает чувство, будто жизнь снова обманула.

В этом случае, согласно заявлению специалиста, решением является не ждать «правильной» погоды или обстоятельств, а учиться жить в текущем моменте. Он добавил, что лето не в градусах, а в том, насколько человек позволяет себе быть живым, даже если за окном октябрь.