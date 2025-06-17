К чему может привести запрет продажи секс-игрушек в России

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить продавать секс-игрушки без рецепта врача. Парламентарий объяснил это тем, что подобные аксессуары «развращают общество» и снижают рождаемость в стране. «Вечерняя Москва» узнала у врача, нужно ли ограничивать продажу интимных товаров и действительно ли запрет повысит демографию в стране.

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«Если это (секс-игрушки — прим. "ВМ") что-то необходимое для человека, пускай врач выписывает рецепт на эти "аксессуары", если он считает, что у человека есть какое-то расстройство, которое не позволяет ему иметь нормальную функцию», — заявил Милонов.

Вред или польза

Как рассказала врач — гинеколог-сексолог Антонина Дорофеева, использование секс-игрушек не несет никакого вреда для населения, более того, такие аксессуары способны разнообразить интимные отношения партнеров, что только сблизит пару.

«Во-первых, секс-игрушки могут внести новые ощущения в сексуальную жизнь. Во-вторых, позволяют почувствовать свободу между партнерами. Люди могут удовлетворять свои фантазии не с кем-то другим, а с помощью доступных девайсов, что позволяет сохранять доверительные отношения между друг другом», — объяснила врач.

Также использование секс-игрушек — один из способов профилактики инфекций, передающихся половым путем, отметила гинеколог.

«Такой аксессуар позволяет людям не менять партнеров в поиске новых ощущений, а самостоятельно удовлетворять свои потребности, что в разы снижает риск заражения половыми инфекциями», — сообщила Дорофеева.

И уж точно снижение рождаемости в стране никак не связано с использованием интимных игрушек, заверила специалист:

«Если два человека не могут зачать ребенка, в первую очередь нужно обращаться к гинекологу и андрологу, искать проблему, а не винить в этом секс-игрушки. Наоборот, в беременность использование секс-игрушек не запрещается, потому что они могут снять сексуальное напряжение женщины».

Стоит ли продавать по рецепту

По мнению Дорофеевой, нет никакой необходимости обращаться к врачу за рецептом на секс-игрушку.

«На осмотр гинеколога отводится очень мало времени, хотя требуется собрать анамнез, взять необходимые анализы, проверить молочные железы, провести осмотр в кресле. В такой короткий промежуток сложно найти время на обсуждение сексуальной жизни пациента. К тому же зачастую на приеме женщины не могут признаться в наличии неприятных симптомов, поэтому уж точно не смогут прийти к врачу с просьбой выписать секс-игрушку», — заключила она.

В свою очередь психиатр, психотерапевт Алексей Вилков в беседе с «ВМ» объяснил страх некоторых женщин перед беременностью.