Как смайлики компенсируют отсутствие мимики в переписке

Смайлики давно стали большим, чем просто украшением переписок. Они превратились в полноценный инструмент выражения эмоций и нюансов, которые трудно передать словами. По словам профессора лингвистики Патрика Георга Гросса из Университета Осло (Норвегия), смайлики — это не просто мода, а естественная потребность в невербальной коммуникации:

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«Смайлики удовлетворяют коммуникативную потребность в нас, людях», — говорит он.

Почему мы начали использовать смайлики?

Письменное общение за последние десятилетия стало намного более распространенным. Телефоны, чаты, соцсети — в них мы общаемся без живого контакта, и это создает эмоциональный дефицит. Нам не хватает интонаций, мимики, жестов рук. Именно поэтому смайлики стали способом вернуть в текст человечность.

Например, простое сообщение «Ты можешь мне перезвонить?» может восприниматься по-разному в зависимости от смайлика: смайлик с розовыми щечками может намекать на хорошее настроение, а эмодзи с грустным лицом — на обеспокоенность или тревогу. Такие тонкие сигналы встраиваются в текст и работают почти как интонация.

«Смайлики — это способ вернуть мимику и жесты в переписку», — объясняет Гросс.

От Пиноккио до психопата: как мы читаем смайлики

Сейчас в стандарте Unicode, который определяет, какие эмодзи доступны пользователям по всему миру, насчитывается около 3800 смайликов. Среди них — реалистичные (лица, жесты), и символические, смысл которых зависит от культурного контекста.

Например, «лицо с длинным носом» вызывает ассоциации с Пиноккио и враньем, а «лицо с молнией-замком на лице» указывает на секретность. Эти значения мы интуитивно угадываем или изучаем с опытом, и интерпретации могут немного отличаться в разных культурах, хотя, по словам Гросса, глобально смысл эмодзи стабилен.

Он также отмечает, что различия в восприятии есть не только между культурами, но и между поколениями. И речь идет не о резких контрастах, а о нюансах.

«Старшие интерпретируют эмодзи более буквально, а молодежь часто добавляет иронию. Это связано с тем, насколько давно человек пользуется смайликами», — говорит профессор.

Так, «слегка улыбающееся лицо» старшее поколение использует искренне, а молодежь — с сарказмом. Этот смайлик иногда даже называют «улыбкой психопата» в шутливой манере. Гросс советует быть осторожным:

«Если вы не уверены, используйте — улыбающееся лицо с улыбающимися глазами. Оно однозначно позитивное».

Почему мелочи задают контекст

Особенно у исследователей был интерес к деталям. Например, Гросс с коллегами изучал восприятие почти одинаковых эмодзи — смайл, где видны зубы через улыбку и простой смеющийся смайл. На первый взгляд они отличаются лишь зубами: один показывает оба ряда, другой — только верхний. Но эксперименты показали, что люди приписывают им разные значения: оба ряда зубов — радость, а верхний — смех или развлечение.

Такие тонкости кажутся незначительными, но в цифровой среде они могут существенно влиять на тональность сообщения.

Также в Unicode представлены четыре смайлика-поцелуя. Различия — в выражении глаз: открытые, закрытые, улыбающиеся. Кто-то не замечает разницы, но другие пользователи четко выбирают один из вариантов под определенное настроение или контекст.

«Мы знаем, что есть люди, которые используют все четыре. Меня интересует, как они воспринимаются и что означают», — говорит Гросс.

Эмодзи как цифровые жесты

Гросс сравнивает смайлики с жестами и мимикой в реальном разговоре. Хотя это не язык в строгом смысле, они дополняют слова и помогают тонко настроить сообщение.

«То, что делают смайлики, очень похоже на то, что делают жесты, когда мы говорим. Они передают смысл на другом уровне», — поясняет он.

Мы не просто добавляем «лицо» к тексту — мы встраиваем эмоциональный слой, как делаем это в реальной жизни с помощью взгляда, движения рук, паузы или интонации. Авторы отмечают, что эмодзи — не просто развлечения или украшения. Они являются частью современной грамотности и социолингвистики.