Правда ли, что ночной свет может спровоцировать депрессию

Хроническое воздействие искусственного света по ночам может вызывать депрессивноподобное поведение, активируя специфический нейронный путь в мозге, выяснили китайские ученые экспериментальным путем.

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Опыты они ставили над тупайями — дневными млекопитающими, генетически близкими к приматам. К слову, дневной образ жизни не очень распространен в животном мире. С результатами исследования можно ознакомиться на страницах журнала PNAS.

На протяжении трех недель малайских тупай Tupaia belangeri chinensis освещали синим светом по два часа каждую ночь. В результате у них стали проявляться симптомы, схожие с депрессией, включая 20%-ное снижение предпочтения сахарозы (маркер ангедонии), уменьшение исследовательского поведения и ухудшение долговременной памяти.

С помощью современных методов нейротрассировки исследователи идентифицировали ранее неизвестный зрительный путь. Они обнаружили, что специализированные ганглиозные клетки сетчатки отправляют сигналы непосредственно в перихабенулярное ядро (pHb), которое, в свою очередь, проецируется в прилежащее ядро — ключевой центр мозга, регулирующий настроение.

Интересно, что при химическом подавлении нейронов pHb ночной свет не повергал бедолаг в уныние. Секвенирование РНК показало, что эти изменения соответствуют отличиям генов, связанных с депрессией, что указывает на потенциальные долгосрочные эффекты.

Световое загрязнение и воздействие экранов становятся все более распространенными в современной жизни, поэтому открытие важно с точки зрения изучения влияния искусственного освещения на психологическое благополучие — и открывает путь к поиску целенаправленных решений.