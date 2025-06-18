Правда ли, что ночной свет может спровоцировать депрессию

Ночной свет может спровоцировать депрессию
Хроническое воздействие искусственного света по ночам может вызывать депрессивноподобное поведение, активируя специфический нейронный путь в мозге, выяснили китайские ученые экспериментальным путем.
Опыты они ставили над тупайями — дневными млекопитающими, генетически близкими к приматам. К слову, дневной образ жизни не очень распространен в животном мире. С результатами исследования можно ознакомиться на страницах журнала PNAS.
На протяжении трех недель малайских тупай Tupaia belangeri chinensis освещали синим светом по два часа каждую ночь. В результате у них стали проявляться симптомы, схожие с депрессией, включая 20%-ное снижение предпочтения сахарозы (маркер ангедонии), уменьшение исследовательского поведения и ухудшение долговременной памяти.
С помощью современных методов нейротрассировки исследователи идентифицировали ранее неизвестный зрительный путь. Они обнаружили, что специализированные ганглиозные клетки сетчатки отправляют сигналы непосредственно в перихабенулярное ядро (pHb), которое, в свою очередь, проецируется в прилежащее ядро — ключевой центр мозга, регулирующий настроение.
Интересно, что при химическом подавлении нейронов pHb ночной свет не повергал бедолаг в уныние. Секвенирование РНК показало, что эти изменения соответствуют отличиям генов, связанных с депрессией, что указывает на потенциальные долгосрочные эффекты.
Световое загрязнение и воздействие экранов становятся все более распространенными в современной жизни, поэтому открытие важно с точки зрения изучения влияния искусственного освещения на психологическое благополучие — и открывает путь к поиску целенаправленных решений.
«Эти результаты дают нам как предупреждение, так и рецепты. Тот же свет, который обеспечивает нашу продуктивность ночью, может незаметно изменять нейронные цепи, лежащие в основе настроения, но теперь мы знаем, где искать решения», — резюмировал профессор Яо Юнган из Куньминского института зоологии Китайской академии наук.