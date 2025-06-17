Психолог объяснил, почему россияне плачут реже американцев

Порядка 40% жителей США дают волю слезам не реже одного раза в неделю, тогда как среди россиян этот показатель составляет 28%. Различие в эмоциональном поведении объясняется историческими и культурными особенностями, утверждает психолог Лариса Никитина.

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По её мнению, в России выражение чувств, особенно у мужчин, традиционно считалось признаком слабости. Социальные установки с детства формируют модель поведения, где эмоциональное сдерживание воспринимается как добродетель. Мужчинам внушают необходимость быть сильными и устойчивыми, что приводит к подавлению эмоций в стрессовых ситуациях. В результате многие взрослые затрудняются обозначить свои переживания, предпочитая формулировки «я думаю» вместо «я чувствую».

В то же время в американской культуре проявления чувств считаются нормой. Мужчины на публичных мероприятиях не стесняются демонстрировать эмоции, обнимаются, поддерживают друг друга словами и поступками без страха быть неправильно понятыми. По мнению Никитиной, это связано с тем, что США не переживали столь масштабных социальных и военных потрясений, как Россия, где выживание часто требовало эмоциональной выдержки.

Эксперт подчеркивает, что физиологически мужчины и женщины действительно по-разному реагируют на стресс, однако запрет на эмоции формируется в социуме. Слёзы, по её словам, являются естественным механизмом, помогающим справляться с напряжением. При этом ежедневное проявление слез также может указывать на внутренние проблемы, поэтому важно следить за эмоциональным состоянием и не игнорировать сигналы организма.

Никитина считает необходимым развивать у детей навык распознавания и выражения чувств. Родителям и педагогам следует не только поддерживать ребёнка, но и проговаривать происходящее: подобные практики способствуют формированию психологической устойчивости. Она также рекомендует вести эмоциональные дневники, особенно в ручном формате — это помогает лучше осмысливать собственные чувства.

Ранее ВЦИОМ сообщал, что 33% российских мужчин не плакали на протяжении последних десяти лет, а только 19% из них признались, что испытывали слезы в течение этого времени. Среди женщин показатели выше: 18% плакали в последние сутки, 25% — на прошлой неделе, и ещё 21% — в течение месяца, пишет life.ru.

До этого психолог объяснила, почему троечники чаще успешнее отличников во взрослой жизни. Также психотерапевт Розов указал, почему женщины повторяют ошибки в отношениях.