Врач объяснил, как эмоции влияют на болевой порог

Стресс и негативные эмоции снижают болевой порог, заявила директор компании «Подиатр», исполнительный директор Ассоциации медицинских центров и врачей «Лига подиатрии», эксперт «ФормТотикс» Ольга Чижевская.

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В разговоре с сайтом kp.ru она отметила, что после стресса у человека могут возникать боли в спине, суставах или тяжесть в ногах, поскольку психика и тело тесно связаны. Хроническая тревога и негативные эмоции разрушают организм изнутри.

«При постоянных негативных эмоциях снижается болевой порог. Говоря простым языком, повышается болевая восприимчивость, когда даже небольшая по силе боль ощущается как сильная, интенсивная... И они становятся всё сильнее», — пояснила эксперт.

Кроме того, постоянное нервное напряжение заставляет мышцы сжиматься в спазме, пережимая сосуды и нервы. Врач подчеркнула, что со временем из-за этого появляются настоящие болезни — остеохондроз, артроз, гипертония.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина сообщила, что стресс и тревога могут привести к сахарному диабету, так как инсулин вырабатывается при появлении адреналина.