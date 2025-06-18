Врач заявил о необходимости ужесточить деятельность психологов

В сфере наблюдается «дикий сумбур» из-за большого числа неквалифицированных специалистов.

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Заниматься консультациями должны люди, имеющие сертификацию и высшее образование. Такое мнение в эфире с радиостанцией «Говорит Москва» выразил академик Российской академии медико-технических наук, психотерапевт Александр Теслер.

«Сейчас идёт дикий сумбур, потому что психологи разного толка, как они себя называют, всех лечат. Они занимаются терапией депрессий, терапией суицида. На самом деле, терапией, то есть лечением, по закону, имеет право заниматься только врач, мало того, что получивший медицинское высшее образование, но и сертифицированный. Раз в пять лет он сертифицируется и имеет право доступа к пациентам. Я думаю, что сейчас разговор идёт, во-первых, кто может называться психологом, во-вторых, о сертификации психологов. Одни работают с дошкольниками, другие работают в каких-то группах производственных. Надо чётко определиться, кто за что отвечает. В зависимости от этого, если диплом соответствует, то человек имеет право работать в определённых организациях и получать зарплату».

Ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности не поддержала инициативу депутата Госдумы Нины Останиной о регулировании работы психологов, сообщили «Ведомостям» два источника. Проект о регламентировании психологической деятельности был внесён в Госдуму в феврале 2025 г.

В документе предлагалось закрепить, что заниматься этим видом деятельности может только человек с высшим образованием по психологии или в области психолого-педагогики. Но эти требования противоречат закону «Об образовании в РФ», где таких формулировок нет, отмечалось в отзыве.