Психолог рассказал о методах борьбы с паникой

Необходимо чётко понимать, где заканчивается объективная реальность и начинаются фантазии о развитии ситуации.

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Тренировать навык можно при помощи медитаций, отметила в эфире радиостанции «Говорит Москва» Мария Манина.

«Нужны медитации, концентрация мыслей. Осознанность — способ контролировать, регулировать свои мысли. Нужно больше присутствовать в настоящем, потому что в нём, если объективно нет угрожающей ситуации, тогда и паники не будет. Быть в настоящем — значит избавить себя от лишних тревог. Нужно работать с мышлением. Есть практика внутреннего диалога — это увидеть, где объективность, а где моя фантазия. Можно подумать, как бы поступил очень авторитетный для вас человек, там есть конкретные вопросы на логику, объективность, нужно включать критическое мышление».

Ранее Манина заявила, что склонность к мстительности может негативно отражаться на психическом и физическом здоровье. По её словам, злопамятность нередко сопровождается неврологическими расстройствами, включая эпилепсию, и практически не поддаётся коррекции.