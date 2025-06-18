Сексолог раскритиковал предложение Милонова о рецептах на секс-игрушки

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил отправлять клиентов магазинов для взрослых к психиатрам, а также призвал выписывать рецепты на секс-игрушки, ограничив их свободную продажу. Сексолог и психолог Ольга Савская раскритиковала инициативу, назвав ее странной и необоснованной.

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«А кто будет выписывать эти рецепты? И какая будет у людей болезнь? Это даже абсурдным назвать трудно. Запрет на секс-шопы может, наоборот, снизить рождаемость, потому что секс-игрушки используются для того, чтобы разнообразить сексуальную жизнь пары, добавить экспериментов», — объяснила она.

Эксперт выразила негодование и задала вопрос: что в таком случае делать одиноким людям, которые поддерживают свою сексуальную функцию с помощью секс-игрушек?

«Это какая-то истерия, странная гипотеза, потому что нет доказательств вреда игрушек. Они не влияют на психику и физиологию. Какие-то травмы в личности формируются с раннего детства, а не во время секса», — подчеркнула сексолог.

Савская добавила, что патологии в людях могут формироваться из-за сексуального насилия и домогательства, но секс-игрушки здесь ни при чем, сообщает «Радио 1».

Глава центра «Сорок сороков» Георгий Солдатов призвал запретить фаллоимитаторы в стране. По его мнению, игрушки якобы развращают женщин и рушат семьи. Основатель экосистемы «Розовый кролик», владелец сети секс-шопов Максимилиан Лапин жестко раскритиковал эту позицию.

Аналогичное мнение выразил психиатр, психотерапевт высшей категории Александр Федорович. По его словам, идея запретить в РФ продажу фаллоимитаторов и прочих секс-игрушек на маркетплейсах не связана с улучшением демографии и не поможет укрепить семейные узы.