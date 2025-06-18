Может ли секс по расписанию спасти отношения

У телеведущей Регины Тодоренко и певца Влада Топалова секс по расписанию. Звезда призналась в шоу «Дерзкая готовка» с Ляйсан Утяшевой, что проблемы с интимной жизнью у них с мужем начались после рождения первого сына. Тогда они обратились к психологу, и он посоветовал внести секс в график. «Вечерняя Москва» узнала у врача-психиатра, психотерапевта, сексолога Алексея Вилкова, может ли интим по расписанию спасти отношения и есть ли другие способы вернуть страсть.

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Как рассказал эксперт, появление ребенка всегда сказывается негативно на сексуальных отношениях. Особенно сильно качество интимной жизни снижается в первые месяцы после рождения малыша и может в среднем длиться до трех лет.

«Так происходит, потому что у новоиспеченных родителей появляется больше усталости, забот, меняется доминанта, им необходимо больше думать о благополучии ребенка, — объяснил сексолог. — Поэтому регулярный секс по расписанию помогает сохранить в паре хорошие отношения, поддерживать телесную и эмоциональную связь между партнерами».

Страсть и романтика в любой семейной паре постепенно снижаются, заметил психотерапевт:

«Они играют большую роль в начале отношений, а спустя несколько лет совместной жизни уже не имеют ведущее значение. На первый план выступают эмоциональная привязанность, доверие, а также телесная и духовная близость».

С другой стороны, для поддержания хороших отношений в паре все же нельзя забывать и о романтике, подчеркнул собеседник «ВМ».

«Важно устраивать друг для друга сюрпризы, организовывать романтические вечера, встречи и свидания, чтобы элемент спонтанности присутствовал в отношениях. Но необходимо это планировать заранее, потому что в силу больших нагрузок на работе, усталости, забот о ребенке у партнера может не быть сил и желания на подобные сюрпризы», — предупредил специалист.

Кроме того, в паре полезно делать друг другу массаж, как обычный, так и эротический, который отчасти может заменить половой акт, когда у партнеров нет сил и желания на полноценный секс, посоветовал психотерапевт.

«Через расслабление может запускаться процесс возбуждения, который влияет на восстановление желания друг к другу. Эти рекомендации нужно использовать в комплексе, последовательно и поочередно, тогда сексуальная жизнь в паре вернется на прежний уровень», — заключил Вилков.

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