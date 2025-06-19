Названы главные причины кризиса среднего возраста

Психолог Сергей Бессонов перечислил главные причины кризиса среднего возраста.

В разговоре с сайтом kp.ru он отметил, что этот период может настигнуть внезапно, но в его основе лежат болезненные причины.

«В основе кризиса часто лежит экзистенциальный шок — осознание собственной смертности. Знаете, я замечаю, как многих мужчин буквально переворачивает первый серьёзный разговор с урологом или кардиологом. Смерть родителя также может стать спусковым крючком», — подчеркнул эксперт.

По его словам, кризис среднего возраста проявляется через физические изменения (лишний вес, седина, скованность) и карьерные сложности: в 45—50 лет люди осознают, что достигли потолка, а на руководящие позиции приходят более молодые специалисты.

У женщин кризис может начаться после того, как дети вырастают и уходят из дома, добавил специалист.

Ранее практикующий психолог Елена Лосева в беседе с «Радио 1» заявила, что к выгоранию склонны люди социальных профессий.