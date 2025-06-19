Чем опасны летние романы и как правильно выходить из таких отношений

Романтические отношения, которые завязываются в летнее время, могут стать не только приятным опытом и добрыми воспоминаниями, но и принести серьезную душевную боль. Летом люди более склонны поступать импульсивно, а потому возрастает вероятность разочароваться в своем выборе. О том, какими последствиями могут обернуться летние романы, рассказала психолог Валерия Литвинцева в беседе с NEWS.ru.

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По словам эксперта, если человек, вступающий в такие отношения, стремится избежать одиночества, итог может быть весьма неутешительным — расставание принесет серьезные переживания, а разочарование будет достаточно сильным. Попытка компенсировать дефицит тепла и тактильных отношений также может стать стимулом к началу романтических отношений. При этом важно осознавать свои мотивы — тогда будет проще принять ситуацию.

«Лето часто ассоциируется с легкостью, свободой и влюбленностью. И именно в этот период у многих возникает стремление к новым романтическим историям — спонтанным, эмоциональным, почти кинокадровым. Такое влечение не всегда говорит о легкомыслии. Иногда это сигнал о внутренней нехватке эмоционального тепла, признания, телесного контакта. Легкие связи могут быть приятным опытом, если человек понимает свои мотивы. Но если роман — это попытка заглушить пустоту или убежать от себя, последствия будут болезненными».

Валерия Литвинцева пояснила, что многим людям романтические отношения летом помогают вернуться к жизни. Это наиболее актуально для тех, у кого были длительные, но недостаточно близкие отношения, либо у кого долго не было партнера.

«Летние романы часто становятся способом почувствовать себя живым. Особенно для тех, кто долго был в отношениях без близости или в одиночестве. Как отличить импульс от осознанного выбора? Вы осознаете, что вам хочется связи или просто ощущения новизны. Не строите заведомо иллюзий и не обещаете себе невозможного. Умеете завершать контакт без чувства вины или самообвинения. Летние романы могут быть красивым опытом, если они не про спасение, а про живой, честный интерес», — пояснила эксперт.

Ранее стало известно, почему служебный роман может навредить работе и карьерному росту. По словам инвестора Ибрагима Аушева, романы в офисе повышают вероятность конфликта интересов и могут негативно повлиять на репутацию обоих партнеров. Сослуживцы могут начать сплетничать и говорить, что, например, повышение одного из влюбленных обусловлено интимной близостью, а не профессиональными качествами. Если же один партнер занимает более высокую должность, возможно появление реального или мнимого фаворитизма. Люди вынуждены постоянно переключаться между ролями «коллег и «партнеров, что вызывает усталость и приводит к эмоциональному истощению.