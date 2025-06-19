Как распознать и преодолеть панические атаки

Паническая атака — это неожиданный всплеск острой тревоги, который сопровождается рядом пугающих физических симптомов. Человек может ощущать учащенное сердцебиение, нехватку воздуха, дрожь в теле и даже страх смерти, хотя реальной угрозы для жизни нет.

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Причины таких состояний до конца не изучены, но среди ключевых факторов — генетическая предрасположенность, хронический стресс, нарушения в работе нейромедиаторов и последствия психологических травм. Важно понимать, что паническая атака не означает сумасшествие или слабость — это естественная реакция организма на перегрузку нервной системы, пишет fedpress.ru.

Во время приступа помогает медленное глубокое дыхание, концентрация на окружающих предметах и повторение успокаивающих фраз. Однако для долгосрочного решения проблемы лучше обратиться к специалисту. Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) считается одним из самых эффективных методов, так как учит управлять тревожными мыслями. В некоторых случаях врач может назначить медикаменты для снижения частоты приступов.

Главное — не игнорировать проблему, ведь без лечения панические атаки могут перерасти в паническое расстройство. Своевременная помощь, поддержка близких и работа над стрессоустойчивостью помогают вернуть уверенность и качество жизни.