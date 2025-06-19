26-летний девственник решил заняться сексом и столкнулся с проблемой

Молодой мужчина пожаловался, что не может получить первый опыт в сексе, как ни старается. Своей историей 26-летний девственник поделился на форуме Reddit.

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По словам молодого человека, он всегда был застенчивым с девушками, но недавно встретил ту, с которой наконец почувствовал себя комфортно. Перед первой совместной ночью он принял половину таблетки средства для стимуляции эрекции, однако непосредственно перед пенетрацией эрекция пропала. Это повторилось на следующее утро и в следующие выходные.

«Я так смутился и даже фактически заплакал, когда она ушла, но она была очень мила и сказала, что все в порядке, и мы можем попробовать в другой раз», — вспомнил он.

Теперь девушка намерена попробовать заняться с ним любовью в третий раз.

«Но я не думаю, что смогу выдержать еще одну ночь неудач. Мне всего 26, и даже лекарство не заводит меня достаточно, чтобы обеспечить проникновение. Я читал, что слишком долгое ожидание секса может иметь негативные сексуальные последствия, и думаю, моя проблема в том, что я ждал слишком долго. Я проверил уровень тестостерона, и все в норме», — сказал он и попросил совета у пользователей форума.

В комментариях пользователи согласились с тем, что мужчина слишком много нервничает. Ему порекомендовали проверить не только уровень тестостерона, но также кровяное давление, уровень холестерина, проверить, нет ли диабета, а также не принимать средства для стимуляции эрекции без назначения врача.

Ранее 47-летний житель Великобритании Эндрю Брукман рассказал, что все еще является девственником и больше не стыдится этого. По словам Брукмана, у него еще ни разу не было секса из-за страха.