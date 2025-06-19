Любовь или карьера: россияне сделали свой выбор

Число тех, кто ставит отношения выше профессионального роста, за два года сократилось.

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Согласно результатам исследования сервиса SuperJob, которые есть в распоряжении радиостанции «Говорит Москва», карьера важнее для 27% опрошенных. Максимальное число сторонников профессионального роста было зафиксировано четыре года назад — в период пандемии (30%).

Чувства чаще выбирают мужчины в возрасте от 35 до 45 лет — в этой группе каждый второй отдаёт предпочтение отношениям. Среди женщин до 35 лет так ответили 37% участниц опроса. В то же время именно в молодёжной категории до 35 лет разница между сторонниками любви и карьеры минимальна — здесь больше всего тех, кто ставит работу на первое место.

Каждый третий респондент затруднился с выбором между двумя приоритетами. Некоторые из них отметили, что важен баланс:

«Одно без другого теряет смысл», — объясняют участники.

В опросе приняли участие 3000 экономически активных россиян старше 18 лет, имеющих постоянную работу.