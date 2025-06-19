Ученые выделили шесть типов мужской личности

Учёные выделили шесть типов мужской личности: к какому относитесь вы?
Согласно исследованию экспертов IDRlabs, все мужчины делятся на шесть категорий личности: альфа, браво, дельта, гамма, омега и сигма. Эта типология, ставшая частью интернет-культуры, помогает понять социальные роли и поведение мужчин в обществе.
Специалисты разработали тест из 31 вопроса, который определяет, к какому типу вы принадлежите. Среди утверждений — «Я не поддаюсь панике», «Долги меня не беспокоят» и «Я многого требую от окружающих».
Шесть типов мужской личности
- Альфа — лидеры, харизматичные и уверенные (примеры: Капитан Америка, Максимус из «Гладиатора»).
- Браво — верные «лейтенанты» альф (Рон Уизли, Сэм из «Властелина колец»).
- Дельта — трудолюбивые «работники», но их могут использовать (Марти Макфлай, Фродо).
- Гамма — интеллектуалы, но с низкой социальной адаптацией (Тони Старк, Хан Соло).
- Омега — замкнутые и неуверенные (Питер Паркер, Уолтер Митти).
- Сигма — «одинокие волки», идущие своим путём (Джеймс Бонд, Джон Уик).