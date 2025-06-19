Ученые выделили шесть типов мужской личности

Согласно исследованию экспертов IDRlabs, все мужчины делятся на шесть категорий личности: альфа, браво, дельта, гамма, омега и сигма. Эта типология, ставшая частью интернет-культуры, помогает понять социальные роли и поведение мужчин в обществе.

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Специалисты разработали тест из 31 вопроса, который определяет, к какому типу вы принадлежите. Среди утверждений — «Я не поддаюсь панике», «Долги меня не беспокоят» и «Я многого требую от окружающих».

Шесть типов мужской личности