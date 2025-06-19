Психолог объяснил причины меркантильности

Чувства при этом оцениваются через выгоду и вложения.

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Такое поведение в отношениях зачастую связано с внутренней тревожностью и стремлением к безопасности, рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва» психолог Кристина Шайдуллина.

«Меркантильность — это не просто любовь к деньгам, а проявление глубинных процессов внутри человека. Это сигнал о том, что в отношениях включается механизм экономии чувств, где ценность партнёра оценивается через вклад, через выгоду, инвестиции. Это не патология, важно разобраться, что за этим стоит. За меркантильностью может стоять дефицит базовой безопасности, если в детстве не было финансовой стабильности. Такой человек ищет партнёра, который даст ему гарантию. Бывает, что есть нереализованность внутренней опоры, человек тоже ищет её в доходах, подарках, в обеспеченности. Это попытка застраховать свою любовь».

Ранее психолог рассказала о методах борьбы с паникой. Необходимо чётко понимать, где заканчивается объективная реальность и начинаются фантазии о развитии ситуации. Тренировать навык можно при помощи медитаций, отметила Мария Манина.