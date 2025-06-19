Психологи выяснили, когда разговоры с коллегами могут навредить
Согласно новому исследованию Мичиганского университета, обмен личной позитивной информацией на работе способен значительно улучшить эмоциональное состояние, повысить уровень энергии и усилить чувство связи между сотрудниками. Однако не любое самораскрытие приносит пользу.
Исследование, опубликованное в журнале Emotion, базируется на двух крупных исследованиях опыта, проведенных в 2021 и 2023 годах. В них участвовали более 350 работающих взрослых. Они описали более 26 000 разговоров, в том числе: чем делились, зачем делились, как на это реагировали и как чувствовали себя после.
Что же оказалось?
Позитивные личные откровения (например, новости о семейных успехах, увлечениях, планах) были напрямую связаны с ростом эмоционального благополучия, повышением энергии, чувством связи и даже снижением уровня руминации — постоянного прокручивания в голове негативных мыслей.
Цель откровенности имеет значение. Разговоры с целью «установить связь» улучшали эмоциональное состояние. А вот распространенное мнение, что жалобы помогают «выпустить пар», оказалось неверным.
«Совместное использование для вентиляции... на самом деле предсказывало худшие результаты, включая усиление размышлений и снижение благополучия», — подчеркивает Элизабет Трин, соавтор исследования.
Реакция слушателя критически важна. Если ответ совпадал с намерением рассказчика (например, поддержка в ответ на признание в чем-то), эффект был положительным. Если же реакция была холодной или неуместной, это ухудшало настроение и усиливало внутреннее беспокойство. Как отметила соавтор Кэтрин Шерц, такие несоответствия встречались почти в половине случаев.
Особенно интересно, что разговоры с коллегами оказывали более сильный положительный эффект, чем аналогичные беседы с друзьями или семьей — по крайней мере, в контексте энергии и вовлеченности в работу.
Кроме того, исследование показало, что наиболее значимые и полезные беседы происходили в офисе, а не удаленно, подчеркивая важность физического присутствия и неформального общения на рабочем месте.
Как объясняет профессор психологии и управления Итан Кросс:
«Беседа о личном — это не просто разговор о себе. Это инструмент формирования рабочих отношений, влияющий на продуктивность и психологическое состояние. В условиях удаленной работы и высокой загруженности это напоминает нам, что человеческое общение — не "побочный эффект" офисной жизни, а ее движущая сила. Разделение на рабочем месте может быть мощным источником связи и энергии, но оно также может иметь неприятные последствия», — подчеркивает Трин.