Психологи выяснили, когда разговоры с коллегами могут навредить

Согласно новому исследованию Мичиганского университета, обмен личной позитивной информацией на работе способен значительно улучшить эмоциональное состояние, повысить уровень энергии и усилить чувство связи между сотрудниками. Однако не любое самораскрытие приносит пользу.

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Исследование, опубликованное в журнале Emotion, базируется на двух крупных исследованиях опыта, проведенных в 2021 и 2023 годах. В них участвовали более 350 работающих взрослых. Они описали более 26 000 разговоров, в том числе: чем делились, зачем делились, как на это реагировали и как чувствовали себя после.

Что же оказалось?

Позитивные личные откровения (например, новости о семейных успехах, увлечениях, планах) были напрямую связаны с ростом эмоционального благополучия, повышением энергии, чувством связи и даже снижением уровня руминации — постоянного прокручивания в голове негативных мыслей.

Цель откровенности имеет значение. Разговоры с целью «установить связь» улучшали эмоциональное состояние. А вот распространенное мнение, что жалобы помогают «выпустить пар», оказалось неверным.

«Совместное использование для вентиляции... на самом деле предсказывало худшие результаты, включая усиление размышлений и снижение благополучия», — подчеркивает Элизабет Трин, соавтор исследования.

Реакция слушателя критически важна. Если ответ совпадал с намерением рассказчика (например, поддержка в ответ на признание в чем-то), эффект был положительным. Если же реакция была холодной или неуместной, это ухудшало настроение и усиливало внутреннее беспокойство. Как отметила соавтор Кэтрин Шерц, такие несоответствия встречались почти в половине случаев.

Особенно интересно, что разговоры с коллегами оказывали более сильный положительный эффект, чем аналогичные беседы с друзьями или семьей — по крайней мере, в контексте энергии и вовлеченности в работу.

Кроме того, исследование показало, что наиболее значимые и полезные беседы происходили в офисе, а не удаленно, подчеркивая важность физического присутствия и неформального общения на рабочем месте.

Как объясняет профессор психологии и управления Итан Кросс: