Специалист рассказал, как превратить прогулку в расслабляющий ритуал

Лето — это про тепло, солнце, природу и отдых. И чаще всего именно это действительно ждёт нас в долгожданных отпусках. Однако, пока мы работаем и занимаемся привычными делами в городе, важно избавляться от плохого настроения, усталости, стресса, гиподинамии, а иногда и от эмоционального выгорания. Отличным решением проблемы восстановления душевных сил и поддержания физической формы могут стать регулярные прогулки. Специалист Московской службы психологической помощи Департамента труда и социальной защиты населения Екатерина Игонина рассказала «Вечерней Москве», как сделать прогулки особенными, полезными и интересными.

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Активное движение является одним из лучших средств борьбы со стрессом и тревожностью. Фитнес, плавание или, например, танцы после тяжелого рабочего дня — вот, пожалуй, идеальный способ снять напряжение и вернуть мышцам тела тонус. Но такое восстановление доступно лишь некоторым, не каждый может посвящать вечера подобным занятиям. А вот пройтись пешком, возвращаясь из офиса или вместе с ребёнком из садика, может абсолютно любой — и это положительно скажется на самочувствии. И кстати, кислород, который при движении поглощается более интенсивно, помогает крепче спать и… лучше думать. Последнее точно стоит учитывать людям интеллектуального труда, пренебрегающим прогулками на свежем воздухе.

Самый простой источник радости и смысла

Именно так называет прогулку один путешественник, который первым сумел пешком покорить «три полюса» Земли: Южный, Северный и Эверест. И так как наверняка мало кто станет отрицать важность присутствия смысла и радости в своей жизни, обозначим, какие именно прогулки нас могут ими наполнить.

Энергичная прогулка

Такой досуг подойдёт любителям спорта и движения: он лучше всего способен зарядить бодростью и приятным ощущением от физической нагрузки. Велосипед, стейтборд, ролики, палки для скандинавской ходьбы — абстрагируйтесь от возможных предубеждений в плане уместности «по возрасту» и прислушайтесь к своему телу и душе. Будет замечательно, если среди родных и друзей найдутся единомышленники, в крайнем случае — люди, схожие по спортивным интересам, которых можно найти в интернете. Ну а если вы любите спорт и животных — в Москве и пригороде существует много конных клубов, причём некоторые из них — комплексы для семейного отдыха.

Тематическая прогулка

Москва по праву считается одним из интереснейших городов не только в плане уникальной архитектуры и исторических объектов, но и мест, связанных с жизнью и творчеством известных людей, или с происходящим в любимых книгах и фильмах. Посетите храм, где крестили Пушкина, когда ему было всего два дня от роду, а прогуливаясь по Старой Басманной, обратите внимание на дом его знаменитого дяди. Пройдите по маршруту Ивана Бездомного или попробуйте увидеть Хитровскую площадь и Охотный ряд глазами дяди Гиляя. А ещё отыщите «мужика в пиджаке» или тот самый дворик из «Покровских ворот». Кстати, если воспользоваться услугами экскурсовода, то увлекательной информации, впечатлений и часов прогулки получите гораздо больше.

Культурная прогулка

Музеи, галереи и выставочные залы — здесь можно проводить целые дни, но лето — особенное время, когда чаще хочется бывать на улице. И поэтому в тёплое время года лучше отдавать предпочтение культурным центрам и арт-пространствам под открытым небом, а их в современной Москве предостаточно. Так, погулять и ознакомиться с работами известных советских и современных скульпторов можно, конечно же, в парке «Музеон», а увидеть подлинные фрагменты Триумфальной арки, установленной на площади Тверской заставы ещё в позапрошлом веке, можно внутри дворика музея архитектуры имени Щусева. Летом приятно побывать в городском парке-музее «Царицыно», парках-заповедниках «Коломенское», «Кусково» и многих других. А если вам ближе современное искусство и творчество молодёжи — добро пожаловать на арт-кластеры: Винзавод, Флакон, Artplay, Графит или ГЭС-2.

Загородная прогулка

Когда в «асфальтовые джунгли» приходит жара, желание покинуть мегаполис и укрыться в прохладе и тишине тенистых деревьев, становится особенно сильным. Однако ничто не мешает встретиться с друзьями, провести время с семьёй или просто побывать впервые в одной из загородных усадеб. Архангельское, Быково, Монино, Горки, Дубровицы, Абрамцево и Мураново — поистине, в любом направлении от Москвы можно найти прекрасные и самобытные места для отдыха, восхищения и пеших прогулок разной длительности. А ещё в Подмосковье можно кататься на лодках и сплавляться на каяках, рыбачить, посетить развлекательные комплексы, настоящий Сафари-парк, а также фермерские рынки.

Внезапная прогулка

Жизнь многих из нас зачастую настолько заполнена различными договорённостями, планами и обязательствами, что возможностей для творчества и импровизации предоставляется очень мало. А что, если использовать эти качества при организации прогулок? Если в субботу утром светит солнце, почему бы вместе не пройти пешком всё Садовое кольцо? Или предложить подруге заменить традиционные посиделки в кафе пешим марафоном «10 тысяч шагов по Москве и ни слова о мужчинах»? А когда идёт дождь, вполне стоит хоть раз почувствовать себя героиней фильма «Я шагаю по Москве» и прогуляться по асфальту босиком или даже потанцевать под любимую песню в наушниках. Кстати, самым безотказным компаньоном по внезапным прогулкам в любую погоду является, конечно, любимая собака.

«Темп современной жизни невероятно стремителен. А пешие прогулки и походы — дело неспешное. И это, пожалуй, одно из самых естественных занятий, которые нам доступны». Так и хочется к этой цитате добавить: «И благодаря которым мы снова становимся самими собой».

Бесплатная психологическая поддержка доступна по круглосуточному телефону неотложной психологической помощи 051 (для городского) или 8 (495) 051 (для мобильного) Московской службы психологической помощи населению.

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