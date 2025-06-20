Как влияет дождливая погода на психику человека

Дождь – не повод сидеть дома, прогулки помогают сохранить хорошее настроение и самочувствие даже в ненастные дни. Чтобы заставить себя выйти из квартиры, надо брать пример с владельцев собак, которые гуляют с ними в любую погоду, рассказал газете ВЗГЛЯД врач-психотерапевт Евгений Кульгавчук. Он также пояснил, как минимизировать негативное воздействие непогоды на психику.

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков рассказал, что жителей и гостей столицы в ближайшие три дня (18, 19 и 20 июня) ожидает дождливая погода. В связи с этим столичные службы перешли в режим готовности на фоне прогнозируемых ливней и сильного ветра.

«В своей практике я замечаю, что люди по-разному реагируют на погоду. У кого-то это вызывает снижение и работоспособности, и фона настроения. А у кого-то, как ни парадоксально, это воспринимается с некой тихой радостью. И действительно, дождливая погода может влиять на психику, и это явление имеет сразу несколько причин», – говорит Кульгавчук.

Недостаток солнечного света, говорит врач, приводит к снижению выработки серотонина – «гормона хорошего настроения». Его недостаток может привести к апатии, грусти, раздражительности. Нередко у человека в мокрую погоду наблюдается нарушение циркадных ритмов, поскольку именно солнечный свет помогает регулировать наши внутренние биологические часы. Его отсутствие может вызвать сонливость днем, бессонницу ночью и общую вялость. Темнота и тусклый свет стимулируют выработку мелатонина («гормона сна»), что усиливает чувство усталости и сонливости.

«Поэтому стараемся в такие дни следить за гигиеной сна, ложиться и вставать в одно и то же время. Откройте утром все шторы, садитесь ближе к окну. Нужно стараться усиленно компенсировать снижение естественного освещения искусственным. Используйте лампы дневного света утром по 20-30 минут. Светотерапия реально может помогать поддерживать фон настроения в эти дни», – делится специалист.

Еще один фактор плохого настроения в такие дни – снижение физических нагрузок. Любая активность на свежем воздухе сокращается, а она является мощным естественным антидепрессантом, поясняет он.

«В регулярных прогулках вне зависимости от погоды есть что-то очаровательное, и собачники хорошо меня поймут. Я часто шучу, что на самом деле это не люди выгуливают собак, а собаки – людей, и даже в дождь. Но для прогулок в ненастье не обязательно заводить питомца, можно «выгуливать» и себя, вы тоже этого достойны. Хотя и общение с животными помогает отвлечься и поднять себе настроение», – подчеркивает Кульгавчук.

Если же человек метеочувствителен, то перепады давления могут вызывать головные боли, ломоту в теле. В таком случае, наоборот, не стоит заставлять себя что-либо делать, а лучше включить «энергосберегающий режим» и попробовать насладиться спокойным досугом. Например, почитать книгу.

«Если позволяет самочувствие, воспользуйтесь моментом для «тихих» радостей. Из творчества это рисование, лепка, игра на музыкальном инструменте, рукоделие. Можно заняться приготовлением еды: создайте что-то вкусное и ароматное, что согреет дом и душу. А некоторым подходит уборка: можно привести в порядок пространство вокруг – а значит, и немного упорядочить мысли. Любое из этих действий может стать в дождливую погоду не поводом для грусти, а своего рода медитацией», – отмечает врач.

По его словам, психологические ассоциации тоже могут играть свою роль. Серый, мрачный пейзаж за окном подсознательно ассоциируется с грустью, меланхолией, одиночеством. Поэтому специалист рекомендует просмотр ярких красивых пейзажей на экране телевизора: природу, водопады, яркое солнце. В такие дни также лучше одеваться в яркую одежду или использовать хотя бы более яркий чехол для телефона.

«Признайте, что погода влияет на настроение, и сознательно выбирайте те стратегии, которые помогут вам создать внутренний комфорт и свет, несмотря на серость за окном. Иногда можно и погрустить. Даже в дождливой погоде можно поискать плюсы: ведь она дает возможность замедлиться, создает уютную атмосферу для дома. Кстати, порой именно в дождливую погоду могут приходить и более глубокие мысли о смысле жизни, своем предназначении. Ведь в потоке дел и суеты, бесконечных праздников и встреч нам порой некогда побыть самим с собой», – считает Кульгавчук.

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