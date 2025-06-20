В Госдуме предложили идею публично стыдить россиян за порнозависимость

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой публично порицать сотрудников с признаками порнозависимости непосредственно на рабочих местах. По его убеждению, такие люди утрачивают адекватность и заслуживают общественного осуждения.

«Можно обсуждать в трудовых коллективах, что вот этот человек был замечен в магазине для взрослых. Девушки должны понимать, что если мужчина ходит в магазин для взрослых, то с ним встречаться не надо… У него проблемы какие-то, хорошей семьи с таким не построишь», — заявил парламентарий.

По мнению депутата, таких лиц следует подвергать публичному осуждению, а их поведение — коллективному обсуждению при посещении, например, магазина интимных товаров. Он обозначил это как инструмент общественного воздействия.

Парламентарий также прокомментировал влияние порнозависимости на семейные узы. Согласно его позиции, мужчины с этой проблемой не способны к созданию прочного брака, а женщины, посещающие секс-шопы, демонстрируют склонность к аморальному поведению. Виталий Милонов утверждает, что порнозависимость деградирует человека как личность, лишая его способности к полноценной жизни.

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