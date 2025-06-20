Психотерапевт объяснил страх неудачного фото

Страх получить неудачное фото может быть вызван сразу несколькими психологическими причинами. Об этом рассказала психотерапевт, кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.

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Одной из главных причин является страх. Люди живут с ощущением, что на них смотрят, оценивают, поэтому негативный кадр может восприниматься как плохое мнение о себе самом. Кроме того, сильное влияние оказывают социальные нормы и стандарты.

«Сегодняшняя культура создает идеал изображения: селфи должно демонстрировать красоту и успех. Если фото не соответствует этим ожиданиям, появляется тревога — вроде как ты не дотягиваешь до нормы», — объяснила психотерапевт.

Она уточнила, что важную роль играет восприятие себя. Фотографии становятся аналогом зеркала, отражающего, как человека видят окружающие. И если снимок не совпадает с образом внутри, это может спровоцировать раздражение или стыд, сообщает РИАМО.

Многие люди так или иначе сталкивались с негативными высказываниями по поводу своей внешности, из-за чего в языке появился новый термин — «бодишейминг». Что он означает и когда его уместно использовать — в материале «Вечерней Москвы».