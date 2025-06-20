Психотерапевт объяснил страх неудачного фото

Психотерапевт Крашкина объяснила, почему люди боятся неудачных фото
Страх получить неудачное фото может быть вызван сразу несколькими психологическими причинами. Об этом рассказала психотерапевт, кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.
Одной из главных причин является страх. Люди живут с ощущением, что на них смотрят, оценивают, поэтому негативный кадр может восприниматься как плохое мнение о себе самом. Кроме того, сильное влияние оказывают социальные нормы и стандарты.
«Сегодняшняя культура создает идеал изображения: селфи должно демонстрировать красоту и успех. Если фото не соответствует этим ожиданиям, появляется тревога — вроде как ты не дотягиваешь до нормы», — объяснила психотерапевт.
Она уточнила, что важную роль играет восприятие себя. Фотографии становятся аналогом зеркала, отражающего, как человека видят окружающие. И если снимок не совпадает с образом внутри, это может спровоцировать раздражение или стыд, сообщает РИАМО.
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